شاومي تكشف رسميًا عن الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6S Pro

أعلنت شاومي رسميًا جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 6S Pro بمواصفات راقية ومزايا متقدمة.

ويحمل الجهاز شاشة من نوع IPS LCD قياسها 12.4 إنشًا ودقة قدرها 3048 × 2032 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 900 شمعة.

وزعمت شاومي أن الشاشة المستخدمة في جهاز Xiaomi Pad 6S Pro هي شاشة احترافية تعتمد معيار ألوان CIE2015 كما هو الحال في الشاشات المستخدمة في أجهزتها الرائدة من الحواسيب المحمولة والهواتف وشاشات التلفاز، كما أن الشاشة مغطاة بطبقة حماية من زجاج غوريلا.

ويعمل جهاز Xiaomi Pad 6S Pro الجديد بنظام التشغيل Android 14 بواجهة HyperOS من شاومي، وقد أضافت شاومي بعض المزايا لتحسين الأداء عند تشغيل تطبيقات متعددة، مثل تقسيم الشاشة إلى ثلاثة أقسام، أو تشغيل تطبيقين معًا أو عدة تطبيقات كنوافذ عائمة منفصلة، ويساعد في ذلك قياس الشاشة الكبير.

ويمكن استخدام الجهاز اللوحي كشاشة خارجية لجهاز الحاسوب المحمول، وهو يضم أيضًا مقابس POGO في الخلف لربط الجهاز مغناطيسيًا بسيارة شاومي الجديدة Xiaomi SU7 EV والعمل كشاشة عرض داخل السيارة.

ويعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت، وبطارية ضخمة بسعة قدرها 10,000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 120 واطًا، ويمكن شحن البطارية بالكامل خلال 35 دقيقة، كما يمكن شحن الجهاز حتى 45% خلال 10 دقائق فقط.

وأضافت شركة شاومي شريحتين مخصصتين لحماية البطارية عن طريق مراقبة الشحن السريع وتتبع صحة البطارية.

وتوفر شاومي ملحقين للجهاز اللوحي، وهما لوحة مفاتيح تحتوي على مفاتيح بالحجم الطبيعي لها إضاءة خلفية مع لوحة لمس ميكانيكية، وقلم عالي الدقة للكتابة والرسم.

وتوفر شاومي جهازها اللوحي Xiaomi Pad 6S Pro بالألوان الأسود والأخضر والأزرق بسعر يتراوح بين 460 و 630 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأن الملحقات تُباع على نحو منفصل.