جوجل تعتزم إغلاق تطبيق Google Pay

أعلنت جوجل أنها تعتزم إغلاق تطبيق Google Pay في الولايات المتحدة في شهر يونيو، مع استبدال التطبيق المستقل بتطبيق Google Wallet.

وتقول الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط تطبيقاتها للدفع.

وأوضحت جوجل أن التطبيق المستقل يظل متاحًا في سنغافورة والهند فقط بعد إيقاف تشغيله في الولايات المتحدة بسبب الاحتياجات الفريدة في تلك البلدان.

وقد يبدو التغيير مفاجئًا، مع أنه من المنطقي أن تدمج جوجل وتبسط تطبيقاتها للدفع من أجل تقليل إرباك خدماتها لمستخدميها، لأنها تدعم Google Wallet بصفته التطبيق الوحيد المفضل لمزايا الدفع.

ويمكن للمستخدمين الاستمرار بالوصول إلى مزايا تطبيق Google Pay الشائعة مباشرة من Google Wallet.

وتقول جوجل إن تطبيق Google Wallet يستخدم بمقدار خمس مرات أكثر من تطبيق Google Pay في الولايات المتحدة.

ولن يستطيع المستخدمون بعد تاريخ 4 يونيو إرسال الأموال أو طلبها أو تلقيها من خلال الإصدار الأمريكي من تطبيق Google Pay.

ولدى المستخدمين حتى هذا التاريخ لتحويل رصيد Google Pay إلى حساباتهم المصرفية عبر التطبيق.

وإذا كان لا يزال لديك أموال في حسابك بعد ذلك التاريخ، فإن بإمكانك عرض أموالك وتحويلها إلى البنك الذي تتعامل معه من موقع Google Pay الإلكتروني.

وتقول الشركة إن المستخدمين الذين استخدموا تطبيق Google Pay للعثور على العروض والصفقات لا يزال بإمكانهم ذلك باستخدام وجهة الصفقات الجديدة عبر Google Search.

ويعد Google Wallet المكان الأساسي للشركة للدفع عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يظل كذلك.

ويتيح لك التطبيق استخدام هاتفك للدفع في المتاجر، وحجز تذكرة طيران، وركوب وسائل النقل، وتخزين بطاقات الولاء، وحفظ رخص القيادة، وتشغيل سيارتك عبر المفتاح الرقمي.

وتقول جوجل إن ملايين الأشخاص في أكثر من 180 دولة يستخدمون Google Pay للدفع عند التسوق عبر الحواسيب والهواتف المحمولة وفي المتاجر.