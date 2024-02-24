جهاز iPad Mini اللوحي القادم.. إليك أبرز المزايا والمواصفات المُتوقعة 

أصدرت شركة آبل آخر إصدار من أجهزة iPad mini اللوحية في سبتمبر 2021، وهو الجيل السادس الذي يضم شاشة بمقاس قدره 8.3 بوصات، ومنفذًا من نوع USB-C، ويعمل بمعالج A15 Bionic، ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، ويضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، ويدعم الجيل الثاني من القلم الإلكتروني (Apple Pencil).

يُشاع أن الجيل السابع من جهاز iPad mini اللوحي من آبل سيُطلق هذا العام، وهناك العديد من الشائعات حول المواصفات والمزايا التي سيتمتع بها هذا الجهاز اللوحي الجديد، والترقيات التي سيحصل عليها مقارنةً بالإصدار السابق، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

تحسينات في مواصفات الشاشة:

وفقًا لواحدة من الشائعات، ستتمتع شاشة الجيل السابع من ‌iPad mini بتحسينات لتقليل تأثير (jelly scrolling) الذي اشتكى منه بعض المستخدمين.

ويشير هذا المصطلح إلى تأثير ملحوظ عند التمرير رأسيًا عبر المحتوى المكتوب مثل: صفحة الويب أو المستند؛ إذ يبدو أن كل سطر من النص يميل إلى الجهة اليُسرى السفلية من الشاشة في أثناء التمرير، وهذا التأثير يجعل الأمر يبدو كما لو أن أحد جانبي الشاشة يستجيب بنحو أسرع من الآخر عند التمرير.

تقول آبل إن هذا السلوك طبيعي لشاشات LCD في أجهزة iPad، ولكن بناءً على تعليقات المستخدمين، يمكن أن يبدو أكثر وضوحًا ويمكن ملاحظته بسهولة في شاشة آيباد ميني الصغيرة، ويُقال إن آبل تخطط لتقليل هذا التأثير في الجيل القادم من أجهزة آيباد ميني.

التحسينات الداخلية:

من المُتوقع تحديث الجيل السابع من iPad mini بمعالج أسرع، ومن المُتوقع أن يكون معالج (A16 Bionic)، الذي يعمل به هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Pro و iPhone 15، وسيوفر هذا المعالج أداءً أفضل بنسبة قدرها 10% مقارنةً بالمعالج الذي يعمل به الجيل السادس من جهاز آيباد ميني.

ومن المحتمل أيضًا أن يدعم الجهاز اللوحي الجديد شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وهذه من أحدث المزايا التي أضافتها آبل إلى أجهزتها الحديثة الأخرى؛ إذ تدعم أحدث الطرز من أجهزة iPad Pro اللوحية وهواتف iPhone 15 Pro ومعظم حواسيب ماك الجديدة شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3.

ترقيات في الكاميرا:

من المتوقع إضافة كاميرات أمامية وخلفية مُحسّنة إلى الجيل السابع من جهاز iPad mini الذي سيصدر هذا العام مقارنةً بالجيل السادس الذي يضم الكاميرات نفسها الموجودة في جميع طرز iPad الحالية، وهي: كاميرا خلفية بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

ألوان جديدة:

وفقًا لواحدة من الشائعات، ستوفر آبل خيارات ألوان جديدة للجيل السابع من جهاز آيباد ميني الجديد. ويتوفر الجيل السادس بأربعة ألوان، هي: الرمادي (Space Gray)، والأبيض (Starlight)، والوردي (Pink)، والبنفسجي (Purple).

لا توجد معلومات حول الألوان التي يمكن أن تختارها آبل، ولكن من المحتمل أن تكون مشابهة لألوان طراز iPhone 15‌ الأساسي، وهي: الأسود والأزرق والأخضر والأصفر والوردي.

تاريخ الإطلاق المُتوقع:

تخطط آبل لتحديث جميع أجهزة آيباد في عام 2024، وفقًا لتقرير صدر في نوفمبر 2023 عن مارك جورمان من بلومبرغ. ومع ذلك، من المُتوقع إطلاق الطرز الجديدة من iPad Pro و iPad Air في شهر مارس، وإطلاق الجيل السابع من iPad mini في وقت آخر، فقد أشار المحلل Ming-Chi Kuo إلى أن 7 iPad mini هو جهاز آيباد الأخير الذي سيصدر في هذا العام بعد تأجيل آبل مرحلة الإنتاج الضخم حتى النصف الثاني من هذا العام.