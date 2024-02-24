بلاي ستيشن تدعم تقنية مفتاح المرور

أعلنت سوني أن شبكة بلاي ستيشن أصبحت تدعم الآن تسجيل الدخول دون كلمة مرور، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول عبر أجهزتهم باستخدام تحديد الهوية البيومترية أو رقم التعريف الشخصي.

ويعني ذلك أن أيام الحاجة إلى إدخال كلمات المرور للوصول إلى حسابك ضمن شبكة بلاي ستيشن قد ولت، إذ قدمت سوني ميزة مفاتيح المرور.

ويستطيع المستخدمون تسجيل الدخول فورًا إلى حساباتهم ضمن شبكة بلاي ستيشن عبر أجهزتهم المحمولة أو أجهزة الحواسيب باستخدام ميزة إلغاء قفل شاشة الجهاز المريحة، مثل بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي.

وفي حال كنت تستخدم رقم التعريف الشخصي أو بصمة إصبعك أو وجهك لفتح قفل هاتفك، فإن هذه هي الطريقة التي تتمكن بها أيضًا من الدخول إلى حسابك ضمن شبكة بلاي ستيشن.

ويعد مفتاح المرور بمنزلة تقنية مصادقة دون كلمة مرور تجعل عملية تسجيل الدخول إلى المنصات المفضلة لديك سريعة وسهلة.

وأشارت سوني إلى بعض الأسباب وراء إضافتها لتقنية مفتاح المرور عبر موقعها الإلكتروني، إذ تعد مفاتيح المرور آمنة مقارنةً بالأنظمة التقليدية المعتمدة على كلمات المرور، إلى جانب عامل الكفاءة.

وتقلل مفاتيح المرور من خطر استغلالها من الخصوم لأنه لا يمكن إعادة استخدامها أو تخمينها بسهولة، كما لا يمكن الوصول إليها إلا من المستخدم.

ووفقًا لموقع سوني الإلكتروني، فإن هذه الطريقة مقاومة للهجمات الإلكترونية، مثل التصيد الاحتيالي واختراق البيانات.

ويبدو أن سوني تسير مع اتجاه مفاتيح المرور، إذ تحولت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون، إلى مفاتيح المرور لضمان سلامة المستخدم.

وتقود شركات التكنولوجيا الكبرى التحول إلى ما هو أبعد من كلمات المرور، وتتبعها الشركات الأخرى من أجل الاستفادة من الخدمات عبر الإنترنت لأولئك الذين طبقوا مفاتيح المرور. وقد يكون هذا أحد الدوافع لشركات مثل سوني لتبني مصادقة مفتاح المرور.

ويمكن للمستخدمين تنشيط مفاتيح المرور في قسم الأمان في إعدادات إدارة الحساب عبر أجهزة PS5 أو PS4 أو الحواسيب أو الأجهزة الأخرى.

وتحذر الشركة من أن بعض مفاتيح الأمان المادية قد تسبب مشكلات، ومن الأفضل استخدام مفاتيح المرور المتزامنة عبر الأجهزة المحمولة بدلًا من ذلك.

كما تحذر من استخدام رقم التعريف الشخصي للجهاز المحمول بصفته مفتاح مرور عبر نظام أندرويد، وتوصي باستخدام iCloud Keychain و Google Password Manager و 1Password و Dashlane بصفتها موفرًا لمفتاح المرور.