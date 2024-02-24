إنفيديا تتجه إلى سوق الرقاقات المخصصة للذكاء الاصطناعي

ألمح المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، جين-سون هوانغ، إلى أن سوق الرقاقات المخصصة ستكون الوجهة التالية للشركة، وذلك وفقًا للمصادر الداخلية المطلعة التي تحدثت إلى وكالة رويترز.

ويبدو أن قطاع الرقاقات المخصصة للشركات سيشهد تطورًا هائلًا في السنوات القادمة بسبب الإقبال الضخم على هذا النوع من الرقاقات المخصصة للذكاء الاصطناعي، إذ بدأت شركات مثل إنفيديا وإنتل فعلًا بتوجيه تركيزها إلى تطوير صناعة الرقاقات المخصصة لشركات مثل مايكروسوفت وجوجل.

وكشف جين-سون هوانغ في إحدى المقابلات أن إنفيديا ترى في صناعة الرقاقات المخصصة فرصة مهمة، والكثير من الشركات تسعى إلى بدائل أرخص، أو تحتاج إلى تصاميمها الخاصة، إذ تعد معالجات الذكاء الاصطناعي الحالية من إنفيديا مجرد حلول جاهزة.

وتسيطر شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت وميتا حاليًا على مجال الذكاء الاصطناعي، وهما بالفعل في سباق لتطوير رقاقات الذكاء الاصطناعي لمواجهة الشركات المصنعة المنافسة.

وترى شركة إنفيديا وغيرها من مصنعي الرقاقات فرصة هائلة في ذلك، إذ تقدم للشركات الخدمات اللازمة لتلبية احتياجاتها من الرقاقات المخصصة.

وأفادت التقارير أن فريق إنفيديا قد شكل وحدة أعمال جديدة تركز على البحث والتطوير في مجال الرقاقات المخصصة، وهي مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ هذه الوحدة مرحلة الإنتاج لتؤدي دورًا محوريًا في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ومن المحتمل تقديم وحدة أعمال لتصميم الرقاقات المخصصة للذكاء الاصطناعي رسميًا في مؤتمر GTC 2024 الشهر المقبل.