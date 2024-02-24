إكس تمنح غير المشتركين المكالمات الصوتية والمرئية

تعمل إكس على طرح المكالمات الصوتية والمرئية ببطء للمستخدمين الذين لا يدفعون مقابل خدمة الاشتراك المميزة التي كانت تعرف سابقًا باسم Twitter Blue.

وقد نشر مهندس الشركة إنريكي باراغان الأخبار عبر المنصة، وقال: “نحن نطرح ببطء المكالمات الصوتية والمرئية للمستخدمين غير المشتركين. يمكنك الآن أيضًا اختيار السماح بالمكالمات من الجميع”.

وأطلقت إكس هذه الميزة في البداية لمستخدمي iOS في العام الماضي، مما منح المشتركين الذين يدفعون خيار الاتصال بأشخاص آخرين من خلال المنصة، وكانت خطوة نحو جعل إكس بمنزلة التطبيق الشامل الذي يريده إيلون ماسك.

ووصلت هذه الإمكانية في وقت سابق من هذا العام إلى أجهزة أندرويد، مع أن القدرة على إجراء المكالمات المرئية والصوتية ظلت مقتصرة على المشتركين المميزين فقط.

وقال ماسك في نهاية شهر يناير إن إكس قد تجعل المكالمات المرئية والصوتية متاحة للجميع بمجرد أن تكون المنصة واثقة بقوتها.

وما زالت المنصة تطالب بالاشتراك في X Premium حتى تتمكن من إجراء المكالمات عند الضغط على أيقونة الهاتف في الرسائل المباشرة، مع أن أولئك الذين يحصلون على التحديث قد يكونون قادرين على إجراء المكالمات حتى لو لم يكونوا مشتركين يدفعون.

وتقول صفحة دعم إكس الرسمية لهذه الميزة الآن إن جميع الحسابات قادرة على إجراء المكالمات واستقبالها، مع أنه يجب أن يكون كلا الطرفين قد تواصلا عبر الرسائل المباشرة مرة واحدة على الأقل، وذلك لتقليل المكالمات غير المرغوب فيها.

وقيل في الماضي إن المشتركين المميزين فقط هم من لديهم القدرة على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

وبالإضافة إلى إعلان طرح هذه الإمكانية، كشف باراغان أن المستخدمين سيتمكنون الآن أيضًا من تلقي المكالمات من جميع الأشخاص الموجودين عبر المنصة إذا أرادوا ذلك.

ولدى المستخدمين خيار اختيار إذا كانوا يريدون تلقي المكالمات من الأشخاص الموجودين في دفتر العناوين، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو المستخدمين الذين حصلوا على شارة التحقق، أو الجميع.