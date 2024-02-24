تُعدّ الساعات الذكية من الأجهزة القابلة للارتداء الملائمة للأطفال، فهي تُساعد الآباء في تتبع موقع طفلهم، وتُشجّع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية، ولكن ليست جميع الساعات الذكية مناسبة للأطفال، فهناك طرز محددة تكون مناسبة لهم بالإضافة إلى الأنواع المصممة خصوصًا للأطفال.

تمتاز أفضل الساعات الذكية المناسبة للأطفال بأنها تحتوي على مزايا الرقابة الأبوية، ومزايا لتتبع الأنشطة الرياضية، كما تمتاز بالتصميم المريح وعمر البطارية الطويل، وسهولة الاتصال بالطوارئ في حال تعرّض الطفل لمشكلة طارئة.

فإذا كنت تبحث عن ساعة ذكية لطفلك، يمكنك اختيار واحدة من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل الساعات الذكية المناسبة للأطفال:

1- ساعة Garmin Bounce:

تُعدّ Garmin Bounce واحدةً من أبرز الساعات الذكية المناسبة للأطفال، فهي تتضمن مزايا متعددة لتتبع اللياقة البدنية ضمن تطبيق رياضي مدمج يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع تمارين الركض والمشي وركوب الدراجات، كما يتتبع تمرين السباحة. وتدعم هذه الساعة أيضًا مجموعة متعددة من الألعاب المُسلية للأطفال.

من ناحية أخرى، هناك مزايا الرقابة الأبوية التي تدعمها هذه الساعة والتي تُعدّ من الأسباب البارزة لاختيار Garmin Bounce للأطفال؛ إذ يتيح لك اتصال LTE المدمج تتبع موقع طفلك لحظيًا، وهناك ضوابط خاصة بتحديد المواقع الجغرافية وإخطار الآباء في أي وقت يخرج فيه أطفالهم من منطقة معينة.

يمكن للوالدين إضافة ما يصل إلى 20 جهة اتصال يمكن الاتصال بهم أو إرسال رسالة إليهم إذا تعرّض الطفل لحالات طارئة، وسترسل الساعة تلقائيًا رسالة إلى جميع جهات الاتصال المحددة سابقًا مع رابط التتبع المباشر الخاص بموقع الطفل إذا تعرّض لحالة طارئة.

تضم هذه الساعة شاشة كبيرة بمقاس قدره 1.3 بوصة ليتمكن الطفل من استخدامها بسهولة، وتتمتع بعمر بطارية يصل إلى يومين بشحنة واحدة.

تُباع ساعة Garmin Bounce بسعر قدره 150 دولارًا.

2- ساعة Apple Watch SE:

تُعدّ ساعة Apple Watch SE الذكية الأكثر تكلفة في القائمة ولكنها من أكثر الساعات تميزًا، ومقابل هذا السعر المرتفع ستحصل على ساعة ذكية تتمتع بمواصفات قوية، وتوفر العديد من المستشعرات لقياس المؤشرات الصحية، وتتضمن أوضاعًا رياضية متعددة لتتبع اللياقة البدنية، بالإضافة إلى القدرة على تثبيت التطبيقات والرد على المكالمات والرسائل.

تتوفر ساعة Apple Watch SE بمقاسين، هما: 1.5 بوصة أو 1.7 بوصة وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة في المتر المربع؛ مما يُسهل للطفل رؤية المحتوى المعروض في الشاشة تحت ضوء الشمس المباشر.

بمجرد إقران Apple Watch SE بالهاتف عبر (الإعداد العائلي) family setup، يمكن للوالدين تحديد جهات الاتصال التي ستكون متاحة للأطفال في الساعة ووضع الضوابط الخاصة بتثبيت التطبيقات، وتسمح المزايا الأخرى مثل: Schooltime للآباء بحظر الإشعارات والوصول إلى التطبيقات خلال ساعات الدراسة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تتبع موقع الساعة باستخدام تطبيق Find My.

الجانب السلبي المتعلق بهذه الساعة، هو عمر البطارية القصير؛ إذ سيحتاج الطفل إلى شحنها كل ليلة.

تُباع ساعة Apple Watch SE بسعر قدره 199 دولارًا.

3- ساعة Xplora XGO 2:

تضم ساعة Xplora XGo 2 شاشة مشرقة بمقاس قدره 1.4 بوصة، وتتمتع هذه الساعة بالعديد من المزايا التي تسمح بإجراء المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية، وتحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج الذي يساعد في تتبع الموقع المباشر للساعة عبر تطبيق خاص، وهناك زر مادي على جانب الساعة لإجراء مكالمات الطوارئ SOS.

من ناحية أخرى، تتضمن هذه الساعة بعض المزايا الأخرى المفيدة للأطفال، ومنها: تتبع الخطوات، والمصباح اليدوي الذي يمكن للطفل استخدامه في الأماكن المظلمة، كما تتضمن هذه الساعة كاميرا أمامية تعمل بنحو مستقل عن الهاتف، ويمكن للطفل استخدامها لالتقاط صور ذاتية.

تُباع ساعة Xplora XGO 2 بسعر قدره 90 دولارًا.

4- ساعة Little Tikes Tobi 2:

تمتاز ساعة Little Tikes Tobi 2 بتصميمها المناسب للأطفال، وتضم شاشة كبيرة بمقاس قدره 1.54 بوصة، وتتضمن هذه الساعة الذكية المصممة خصوصًا للأطفال مجموعة من الألعاب المختلفة وأداة لتتبع الخطوات ومزايا الرقابة الأبوية. كما تحتوي هذه الساعة على كاميرتين يمكن للطفل استخدامهما لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وهذه المزايا تجعل ساعة Little Tikes Tobi 2 بديلًا مناسبًا للأطفال الصغار الذين يرغبون في استخدام هاتف ذكي.

تضمن Little Tikes Tobi 2 بقاء جميع الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها الطفل آمنة في الساعة، وستحتاج إلى توصيل كابل من نوع micro-USB بالحاسوب لنقل الصور ومقاطع الفيديو.

تُباع ساعة Little Tikes Tobi 2 بسعر قدره 25 دولارًا.

5- ساعة VTech Kidizoom:

VTech Kidizoom هي ساعة ذكية مناسبة للأطفال، تتضمن مجموعة من الألعاب المفيدة، والمزايا التي تحفز الطفل على الحركة.

تأتي هذه الساعة بتصميم جميل وجذاب للأطفال الصغار، وهي مُحملة سابقًا بالعشرات من وجوه الساعة، ومجموعة من الألعاب المجانية، كما تتضمن مستشعرًا للحركة، ومقياسًا لعد الخطوات.

تحتوي VTech Kidizoom أيضًا على كاميرات موجودة في الجهة العلوية الأمامية تسمح للطفل بالتقاط الصور الذاتية، ويمكنك نقل الصور إلى الحاسوب عبر كابل micro-USB.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن تستمر بطارية هذه الساعة بالعمل مدة يوم واحد فقط، ولكن يمكن تمديده إلى يومين في حال تقليل استخدام الكاميرا.

تُباع ساعة VTech Kidizoom بسعر قدره 43 دولارًا.