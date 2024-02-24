أفضل الأجهزة اللوحية المنخفضة السعر من سامسونج 

يتوفر في الأسواق العديد من الأجهزة اللوحية المتفاوتة في الأسعار والمواصفات، وقد تجد صعوبة في اختيار جهاز لوحي منخفض السعر ويتمتع بمواصفات جيدة، ولكن هناك بعض الشركات البارزة في تصنيع الأجهزة اللوحية التي توفر طُرزًا منخفضة السعر وتتمتع بأداء جيد مثل: شركة سامسونج؛ إذ توفر هذه الشركة مجموعة متنوعة من الأجهزة اللوحية التي تناسب المستخدمين من مُختلف الفئات.

فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي منخفض السعر يتمتع بأداء جيد، يمكنك اختيار واحد من الأجهزة اللوحية التالية:

1- جهاز Galaxy Tab S9 FE اللوحي:

يُعدّ Galaxy Tab S9 FE جهازًا لوحيًا مميزًا وهو الأحدث في القائمة، ومع أنه لا يعمل بواحد من معالجات Snapdragon، فإن معالج (Exynos 1380) الذي يعمل به هذا الجهاز يسمح لك باستخدام تطبيقات متعددة في وقت واحد واللعب بالألعاب غير الكثيفة. ويُعدّ هذا الجهاز اللوحي مثاليًا لتصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأداء المهام المتوسطة، وتساعد شاشته التي تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا في جعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة واستجابة.

يضم Galaxy Tab S9 FE شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 10.9 بوصات، وتمتاز بألوانها المشرقة ودقتها العالية؛ مما يجعلها مناسبة لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو. ويتوفر هذا الجهاز بأربعة ألوان، هي: الرمادي، والفضي، والأخضر (Mint) والبنفسجي (Lavender)، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 ويدعم شبكات الجيل الخامس (5G). ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا؛ مما يسمح لك بشحن هذا الجهاز اللوحي بسرعة.

فإذا كنت تبحث عن جهاز لوحي مناسب لأداء المهام المتوسطة، واللعب بالألعاب الخفيفة، فإن جهاز Galaxy Tab S9 FE سيكون مناسبًا لك.

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 FE بسعر يبدأ من 450 دولارًا.

2- جهاز +Galaxy Tab A9 اللوحي:

يُعدّ جهاز سامسونج +Galaxy Tab A9 اللوحي مناسبًا للمهام اليومية، ويعمل بمعالج (Snapdragon 695) ويأتي مع سعة قدرها 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، ويمكن زيادتها حتى واحد تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (TFT LCD) بمقاس قدره 11 بوصة، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل مناسبة لإجراء المكالمات المرئية.

يمكن لجهاز +Galaxy Tab A9 التعامل مع المهام المتعددة وبعض الألعاب غير الكثيفة، لكن يُنصح بعدم استخدام الكثير من التطبيقات في وقت واحد؛ إذ يمكن أن تنخفض سرعة الجهاز بسبب انخفاض سعة ذاكرة الوصول العشوائي.

وسيكون هذا الجهاز اللوحي مناسبًا لك إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي رقيق وخفيف الوزن، ويمكنه معالجة المهام المتوسطة والخفيفة بسهولة.

يُباع +Galaxy Tab A9 بسعر يبدأ من 220 دولارًا.

3- جهاز Galaxy Tab A8:

يحتوي جهاز Galaxy Tab A8 اللوحي على شاشة من نوع LCD بمقاس قدره 10.5 بوصات؛ مما يجعله مناسبًا لتصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو. ويمكن لهذا الجهاز تشغيل تطبيقات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب غير الكثيفة، لكنه سيواجه صعوبة في تشغيل أي لعبة كثيفة، كما أنه غير مناسب للذين يبحثون عن جهاز لوحي لتعدد المهام؛ إذ يمكن أن يصبح هذا الجهاز اللوحي بطيئًا عند تشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 13، ويعمل بمعالج (Unisoc Tiger T618)، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

يُباع جهاز Galaxy Tab A8 بسعر قدره 160 دولارًا.

4- جهاز Galaxy Tab A7 Lite:

يُعدّ Galaxy Tab A7 Lite خيارًا مناسبًا لك إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي منخفض السعر وصغير الحجم ويمكنه أداء المهام السهلة والأساسية، مثل: تصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ولا يُعدّ Tab A7 Lite مناسبًا للجميع لعدة أسباب، وأبرزها: أنه ليس سريع الأداء، وهو غير مناسب لتعدد المهام واللعب بالألعاب الكثيفة.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع LCD بمقاس قدره 8.7 بوصات مناسبة لمشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب وخدمات البث الأخرى، ويعمل هذا الجهاز بمعالج (MT8768T Helio P22T) من Mediatek، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير في الساعة.

يُباع جهاز Galaxy Tab A7 Lite بسعر قدره 100 دولار.

5- جهاز Galaxy Tab S6 Lite:

يمتاز جهاز Galaxy Tab S6 Lite بتصميمه الأنيق، ويضم شاشة من نوع (TFT LCD) بقياس قدره 10.4 بوصات، وكاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج (Snapdragon 732G) أو معالج (Snapdragon 720G)، ويتوفر بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 64 أو 128 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية.

يحتوي هذا الجهاز على بطارية تبلغ سعتها 7040 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

يُباع جهاز Galaxy Tab S6 Lite بسعر قدره 207 دولارات.