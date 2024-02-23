Arm و Nuro تطوران روبوتات التوصيل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة روبوتات التوصيل Nuro شراكة متعددة السنوات مع مصممة الرقاقات Arm من أجل المساعدة في تطوير الجيل الثالث من مركباتها.

وتركز هذه الشراكة على تسويق المركبات الذاتية القيادة التي تعد بإعادة تعريف مهامنا اليومية بكفاءة وموثوقية غير مسبوقة.

وتمهد هذه الشراكة الطريق أمام ثورة يقودها الذكاء الاصطناعي في مجال النقل الذاتي.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة قدرات روبوتات Nuro ونطاقها التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تسريع إنتاج خدمة التوصيل الخاصة بالشركة وتسويقها.

ويستخدم الجيل القادم من نظام القيادة المستقل المتكامل Nuro Driver تقنية Automotive Enhanced من Arm المخصصة للسلامة واحتياجات الحوسبة المتخصصة لسوق السيارات.

ويجمع Nuro Driver بين الذكاء الاصطناعي والعتاد الخاص، ويتطابق نهج Nuro في التحكم الذاتي مع قدرات الحوسبة التي تدعمها Arm.

ولا تقتصر هذه الشراكة على إدماج التقنيات الحالية فقط، بل تتعلق بدفع حدود ما يمكن أن تحققه المركبات الذاتية القيادة.

ويستفيد هذا التعاون من سجل Arm في تشغيل أكثر من 280 مليار شريحة من خلال معماريتها الموفرة للطاقة، إلى جانب خدمات التوصيل من Nuro، وذلك لوضع التكنولوجيا المستقلة في طليعة الحياة اليومية.

ويعد التعاون بين Arm و Nuro بتعزيز إنتاج المركبات الذاتية القيادة على نطاق واسع مع التغلب على المعضلات الأخلاقية والعملية التي تطرحها مثل هذه القفزة التكنولوجية.

وتلخص الشراكة بين Arm و Nuro رؤية مشتركة لمستقبل النقل، وهو مستقبل تعج فيه الشوارع بالمركبات الذاتية القيادة، إذ تمارس كل واحدة منها أعمالها بهدوء وكفاءة.

وتمضي Nuro قدمًا في إنتاج الجيل الثالث من مركبة R3، ومن المفترض أن تحتوي المركبة ضعف مساحة الشحن مقارنة بالجيل الثاني من R2.

كما تتضمن إدخالات معيارية ومقصورات جديدة يمكن التحكم في درجة حرارتها للحفاظ على الطعام دافئًا أو باردًا، حسب الحاجة.

وتأمل Nuro تحسين كفاءة R3 ومداها بمقدار 20 في المئة دون تغيير حجم البطارية من خلال التعاون مع Arm.

وتأتي أخبار الشراكة في وقت محفوف بالمخاطر لمطوري المركبات الذاتية القيادة. وتواجه الشركات أسئلة جديدة بخصوص السلامة بعد عدة حوادث أصيب فيها أشخاص بسبب المركبات الذاتية القيادة.

كما تضاءل الاستثمار أيضًا مع امتداد الجداول الزمنية إلى المستقبل، وقالت Nuro في الربيع الماضي إنها سرحت ما يصل إلى 30 في المئة من موظفيها من أجل خفض التكاليف.