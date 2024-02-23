ياهو تعيد هيكلة موقع أخبار التكنولوجيا Engadget

سرحت ياهو العديد من موظفي المنفذ الإعلامي التقني Engadget البالغ عمره 20 عامًا، وتعيد الشركة هيكلة فرق التحرير مع التركيز الجديد على حركة المرور ونمو الإيرادات.

وبالإضافة إلى تقليص عدد الموظفين، ينقسم فريق التحرير إلى قسمين، هما “الأخبار والمقالات” و”المراجعات ونصائح الشراء”.

ويتألف فريق الأخبار والمقالات من المراسلين ومحرري مكتب الأخبار، بالإضافة إلى المساهمين في الأخبار والمحررين، ويعد الميثاق الرئيسي لهذه المجموعة هو نمو حركة المرور من خلال التغطية العالية الجودة وفي الوقت المناسب.

في حين يواصل فريق المراجعات ونصائح الشراء عمله مع التركيز بصورة كبيرة على المحتوى والأدلة الدائمة الظهور في محركات البحث.

وصممت ياهو التغييرات لزيادة تركيز المنفذ على إيرادات التجارة، مع إزالة قادة التحرير الرئيسيين من غرفة التحرير، ويشمل ذلك رئيسة التحرير.

وبصفتها جزءًا من عمليات التسريح، تغيب رئيسة التحرير، دانا وولمان، وفقًا للمنشورات عبر إكس، وكذلك مدير التحرير، تيرينس أوبراين.

وكتبت سارة بريستلي، المدرجة بصفتها مديرة عامة لموقع Engadget في البيان الإداري: “تسمح لنا التغييرات بتبسيط عملنا، وزيادة سرعتنا، وتقديم محتوى أفضل لقرائنا”.

وترسم التغييرات صورة لتقليص عدد الموظفين للتركيز على أشياء، مثل حركة مرور جوجل، وتحسين محركات البحث، والتجارة، والإيرادات، وهي مجالات قد تكون أكثر ربحًا لشركة ياهو، مع أنها قد تكون متقلبة وتخضع لضغوط المعلنين و قرارات جوجل التجارية.

قالت كاتلين بريهوني، المتحدثة باسم Engadget: “تجري ياهو تغييرات على حجم مؤسستنا وتعقيدها من أجل تبسيط جهودنا، ويهدف هذا الهيكل المبسط إلى المساعدة في زيادة السرعة في حين ننتج محتوى عالي الجودة ذا صلة وقيمة لجمهورنا”.

وأضافت: “أدى Engadget دورًا حيويًا في الصحافة التقنية لمدة 20 عامًا ونحن واثقون بأن هذه الكفاءات قد تدعم النمو المستقبلي وتهيئنا على المدى الطويل في حين نواصل تقديم التجربة الفضلى لقرائنا”.

ويبدو أن ياهو تسير على خطى المنافذ الأخرى، مثل CNET، إذ أدى التركيز المماثل على تحسين محركات البحث والتسويق إلى تفريغ غرفة الأخبار تدريجيًا، إما بسبب مغادرة العديد من الموظفين أو تسريحهم، وشعر موظفو CNET العاملون على المراجعات بضغوط الحفاظ على الاستقلال التحريري تحت ملكية Red Ventures.