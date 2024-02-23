هواوي تكشف رسميًا عن هاتف Huawei Pocket 2

كشفت شركة هواوي الصينية عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Huawei Pocket 2 بتحسينات في التصميم والمواصفات على نطاق واسع، وهو يُعد أول هاتف قابل للطي رأسيًا “Flip” يضم أربع كاميرات في غلافه.

ويتميز الهاتف بشاشة أساسية من نوع LPTO OLED قابلة للطي قياسها 6.94 إنشات بدقة قدرها Full HD، كما يحتوي على شاشة دائرية صغيرة قياسها 1.15 إنش بجوار الكاميرا الخلفية بدقة قدرها 340 × 340 بكسل.

وتميل هواوي لإخفاء نوع المعالج المستخدم في هواتفها منذ مدة لكن يُرجح أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Kirin 9000S، بجانب ذاكرة عشوائية بسعة قدرها 12 جيجابايت مع ثلاث سعات تخزينية حجمها 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت.

وتوفر هواوي نسخة أخرى تُطلق عليها اسم Pocket 2 Art بتصميم خارجي مُحسن وذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت وسعة تخزين قدرها تيرابايت.

وفي الجهة الخلفية، توجد وحدة كاميرات دائرية الشكل مكونة من أربع كاميرات؛ كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS وكاميرا واسعة المدى بدقة قدرها 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة بدقة قدرها 8 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS. وأما الكاميرا الرابعة، فهي عبارة عن حساس للأشعة فوق البنفسجية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويمكن للحساس اكتشاف كثافة الأشعة فوق البنفسجية من خلال تحليل الصورة، من أجل اقتراح وضع واقٍ للشمس عند الحاجة إلى ذلك، كما يمكنها تحديد التصبغات الجلدية في الوجه الناتجة عن التعرض للشمس، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويحمل هاتف هواوي Pocket 2 بطارية تبلغ سعتها 4520 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 66 واطًا كما تدعم الشحن اللاسلكي أيضًا بقوة قدرها 40 واطًا.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4، ويمكن تخصيص الشاشة الصغيرة في خلفية الهاتف على نحو سهل لتناسب احتياجات المستخدم، إذ يمكن إضافة ساعة أو خلفية أو صورة GIF متحركة أو صورة رمزية وغيرها، كما يمكن استغلال الشاشة الصغيرة لالتقاط صور سيلفي بواسطة الكاميرا الرئيسية أو استقبال الإشعارات.

وتتوفر النسخة الأساسية من الهاتف بسعر قدره 1000 دولارٍ أمريكي، في حين تطرح هواوي نسخة Pocket 2 Art بسعر قدره 1500 دولارٍ أمريكي.