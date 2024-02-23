مايكروسوفت تجلب ميزة Geneative Erase إلى ويندوز

أعلنت مايكروسوفت ميزة Generative Eraser الجديدة لتطبيق الصور المضمن في نظام التشغيل ويندوز 11.

ويبدو أن جوجل وسامسونج ليستا الوحيدتين اللتين تدمجان أدوات مسح الصور بالذكاء الاصطناعي في أجهزتهما.

وتقول مايكروسوفت إنها لا تطرح هذه الميزة عبر ويندوز 11 فقط، بل إنها تجلب أيضًا جميع مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي إلى ويندوز 10، بالإضافة إلى نظام التشغيل ويندوز 11 لأجهزة Arm64.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير إمكانات تحرير قوية لجمهور واسع مباشرة عبر أجهزتهم الحالية.

وتستخدم ميزة Generative Eraser الذكاء الاصطناعي لتحديد الأشياء والأشخاص الموجودين في خلفية الصور مع السماح للمستخدم بإزالتها بسهولة.

وتطرح هذه الميزة الجديدة في المعاينة الآن، عبر كل من نظامي التشغيل ويندوز 11 وويندوز 10، ومن المفترض أن تكون متاحة عمومًا خلال الأسابيع المقبلة.

وتقول مايكروسوفت إن ميزة Geneative Eraser الجديدة تعمل بصفتها نسخة محسنة من أداة Spot Fix التي يمتلكها تطبيق الصور، مما يوفر نتيجة سلسة وواقعية عند إزالة الأشخاص والكائنات في الخلفية.

ولم تذكر الشركة إذا كانت الصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي تأتي مع بيانات وصفية أو علامات مائية حتى تستطيع تمييزها عن الصور غير المعدلة بالذكاء الاصطناعي.

وتلقى تطبيق الصور عددًا من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويشمل ذلك أداة طمس الخلفية المضمنة والقدرة على استبدال خلفية الصورة.

وتعد هذه المزايا جزءًا صغيرًا من جهد كبير لتحويل ويندوز إلى نظام تشغيل يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يتضمن تحديث ويندوز 11 القادم، المسمى الإصدار 24H2، مزايا ذكاء اصطناعي رائدة، مثل البحث باللغة الطبيعية و Copilot المتقدم.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت مايكروسوفت إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات، مثل الصور وأوتلوك وحتى المفكرة.

ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الموجة القادمة من أجهزة الحواسيب المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وظائف إضافية للذكاء الاصطناعي غير ممكنة حاليًا مع أجهزة اليوم.

ولا يتوقف قطار الذكاء الاصطناعي عند عملاقة البرمجيات، إذ يحصل نظام التشغيل ويندوز 11 على قدرة ذكاء اصطناعي جديدة شهريًا تقريبًا في هذه المرحلة.