شكاوى من انكسار الزجاج الأمامي لنظارة آبل فيجن برو

أفاد عدد محدود من مالكي نظارة آبل للواقع المختلط “فيجن برو” بظهور كسر في منتصف الزجاج الأمامي للنظارة على نحو مفاجئ دون إسقاطها أو إساءة استعمالها.

وظهرت عدة شكاوى مماثلة من مالكي النظارة على منتدى التواصل الاجتماعي “ريديت” في القسم المُخصص للنظارة، وقد أظهرت الصور المنشورة وجود كسر عمودي في نقطة محددة في منتصف اللوح الزجاجي الأمامي، حيث يكون انحناء الزجاج أكثر وضوحًا عند تلك النقطة.

ولم تُرصد شكاوى مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أو في منتدى آبل الرسمي للدعم الفني، مما يرجح كونها مشكلة محدودة النطاق في وحدات بعينها، وليست مشكلة شائعة.

ومن الملاحظ أن كافة الشكاوى تشير إلى ظهور الكسر دون أسباب واضحة، ويُرجح أن الكسر قد يكون ناتجًا عن الضغط الواقع على الزجاج الأمامي عند شد الأربطة الخاصة بالنظارة، أو بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي قد تؤدي إلى تمدد الزجاج وتصدعه في أضعف نقطة له.

وتبلغ تكلفة رسوم إصلاح الزجاج الأمامي لنظارة آبل فيجن برو 300 دولار أمريكي في وجود الضمان الإضافي المُمدد “آبل كير”. ومن دونه، تصل تكلفة الإصلاح إلى 800 دولار، وهي تقريبًا تعادل سعر هاتف آيفون جديد، علمًا بأن “آبل كير” هي خدمة مأجورة يُدفع اشتراكها مقدمًا لتغطية جزء من تكاليف الإصلاح.

وأفاد بعض مالكي النظارة المتأثرين بالمشكلة بأنهم تواصلوا مع الدعم الفني لآبل، وقد طُلب منهم دفع تكاليف الإصلاح كاملةً؛ لأن آبل لم تصنف المشكلة كعيب في التصنيع، كما أنها لم تعلق رسميًا على المشكلة حتى الآن.