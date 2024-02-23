شاومي تكشف عن حواسيب ريدمي بوك برو إصدارات 2024

كشفت شركة شاومي الصينية عن حواسيبها المحمولة الجديدة ريدمي بوك برو لعام 2024 بمعالجات إنتل كور ألترا، وهي متاحة بإصدارين بشاشة قياسها 14 و 16 إنشًا.

ويأتي الإصدار الأصغر بشاشة قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2880 × 1800 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتغطي الشاشة كامل الطيف اللوني sRGB، مع درجة سطوع تصل إلى 400 شمعة.

ويحمل الجهاز تصميمًا معدنيًا، ويزن نحو 1.5 كيلوجرام، ويبلغ سمكه نحو 16 ملم.

ويعمل الجهاز بمعالج إنتل كور ألترا 5 من فئة 125H مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 أو 32 جيجابايت وسعة تخزين مساحتها 512 جيجابايت أو تيرابايت، كما يتوفر الجهاز بإصدار أقوى من ناحية الأداء بمعالج كور ألترا 7 من فئة 155H، ويحتوي الجهاز على معالج رسوميات Intel Arc يدعم ميزة تتبع الأشعة في الألعاب ويضم نوى مخصصة تشكل وحدة معالجة عصبية NPU تسرع مهام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات، وهو مزود ببطارية سعتها 80 واطًا/ الساعة مع شاحن قوته 100 واطٍ.

وأما الإصدار الأكبر من ريدمي بوك برو، فيأتي بشاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 3072 × 1920 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 500 شمعة، وهي تغطي أيضًا كامل الطيف اللوني sRGB.

وتدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، مع سماعتي استريو تدعمان تقنية Dolby Atmos مثل الإصدار الأصغر.

ويضم الإصدار الأكبر بطارية سعتها 99 واطًا، ويزن نحو 1.88 كيلوجرام، ويبلغ سمكه 16 ملم.

وتطرح شاومي حواسيب ريدمي بوك برو 2024 بسعر قدره 700 دولارٍ أمريكي للإصدار الأصغر، في حين يبلغ سعر الإصدار الأكبر نحو 850 دولارًا أمريكيًا.