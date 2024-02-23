سوني تختبر دعم PS VR 2 للحواسيب

أعلنت سوني في الذكرى السنوية الأولى لإصدار PS VR 2 أنها تختبر توافق الحواسيب مع الواقع الافتراضي مع PS VR 2، مع خطط لإصدار طريقة من طرق دعم الحاسوب لنظارة الرأس هذا العام.

وصممت الشركة نظارة الرأس PS VR2 للعمل حصريًا مع جهاز PS5، مع أنها تختبر الآن الدعم للحاسوب.

وحصلت نظارة الرأس PS VR على دعم غير رسمي للحاسوب، وتقول الشركة الآن إنها تعمل على السماح لمالكي PS VR 2 بتوصيل نظارة الرأس بالحاسوب.

وسلطت الشركة الضوء في تدوينة للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإصدار نظارة PS VR 2 على المحتوى القادم الذي من المفترض إطلاقه قريبًا عبر نظارة الرأس.

وقالت سوني في التدوينة: “يسعدنا أن نشارك أننا نختبر حاليًا قدرة لاعبي PS VR 2 على الوصول إلى ألعاب إضافية عبر الحاسوب لتقديم المزيد من تنوع الألعاب بالإضافة إلى ألعاب PS VR 2 المتوفرة من خلال PS5. نأمل أن يكون هذا الدعم متاحًا في عام 2024، لذا ترقبوا المزيد من التحديثات”.

وكان معجبو PS VR 1 و PS VR 2 يطالبون بدعم الواقع الافتراضي للحواسيب منذ سنوات.

وتتبع سوني اتجاهها المتمثل في احتضان جمهور المنصات المتعددة، إذ جلبت الشركة بعضًا من ألعابها الكبرى، مثل God of War و Horizon، إلى الحواسيب وعبر منصة Steam.

ويبدو أن سوني تعترف بشعور الكثيرين بأن PS VR 2 لا تحتوي قائمة ألعاب مثيرة في الوقت الحالي، إذ إن غالبية مكتبة محتوى PS VR 2 متاحة عبر نظارات الرأس الأخرى، في حين أن الجزء الكبير من المحتوى الحصري يتكون من ألعاب واقع افتراضي منقولة من ألعاب لا تنتمي إلى الواقع الافتراضي وتفتقر إلى الجاذبية نفسها مثل محتوى الواقع الافتراضي.

وتفتقد PS VR 2 أيضًا الكثير من محتوى الواقع الافتراضي غير المتعلق بالألعاب، مثل الأدوات الفنية ومقاطع الفيديو الغامرة والمحتوى الترفيهي التعليمي، بالإضافة إلى منصات الواقع الافتراضي الاجتماعية الرئيسية، مثل VRChat و Rec Room.

وتمتعت نظارة الرأس PS VR بقائمة كبيرة مع مجموعة من ألعاب الواقع الافتراضي الحصرية المشهورة من استديوهات سوني.

وتخلت الشركة عن تلك المكتبة مع إصدار PSVR 2 بسبب عدم التوافق مع الإصدارات السابقة.