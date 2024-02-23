سامسونج تجلب Galaxy AI إلى سلسلة Galaxy S23

قالت سامسونج إن مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI في تشكيلة Galaxy S24 ستصل في أواخر شهر مارس إلى الأجهزة اللوحية والهواتف الصادرة في العام الماضي، ويشمل ذلك الأجهزة القابلة للطي.

وتتلقى مجموعة الأجهزة الصادرة في 2023 خلال الشهر المقبل التحديث البرمجي One UI 6.1، الذي يجلب مزايا الذكاء الاصطناعي من سلسلة Galaxy S24.

كما يتضمن التحديث البرمجي One UI 6.1 مجموعة من التحديثات المفيدة غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل أدوات شاشة القفل والمشاركة السريعة الموحدة الجديدة.

وتحصل الأجهزة على مزايا الذكاء الاصطناعي القائمة على الاتصالات، مثل Chat Assist لضبط طريقة كتابة الرسالة وترجمة الرسائل، والترجمة المباشرة للمكالمات الصوتية والرسائل النصية في الوقت الفعلي، والمترجم الفوري لترجمة الشاشة المقسمة للمحادثات الشخصية.

كما تحصل أيضًا على مزايا الذكاء الاصطناعي القائمة على الإنتاجية، مثل Circle to Search للبحث عن أي شيء عبر شاشتك عن طريق رسم حلقة حوله، و Note Assist لتنسيق الملاحظات وتلخصيها وترجمتها، و Browsing Assist لتوفير ملخصات المقالات الإخبارية، و Transcript Assist لنسخ تسجيلات الاجتماع وتلخيصها.

وتتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي المستندة إلى الصور القادمة إلى هذه الأجهزة Generative Edit لإعادة صياغة اللقطات وتحريك الموضوعات أو حذفها واستبدالها، و Edit Suggestion لتعديلات الصورة الموصى بها، و Instant Slow-Mo لتوليد إطارات إضافية لتحويل مقطع فيديو قياسي إلى فيديو بالحركة البطيئة.

وتشمل القائمة الكاملة للأجهزة التي تتلقى التحديث بدءًا من شهر مارس Galaxy S23 و +Galaxy S23 و Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23 FE و Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Tab S9 و Galaxy Tab S9 Plus و Galaxy Tab S9 Ultra.

وتقول سامسونج إنه يمكنك توقع انضمام المزيد من الأجهزة إليها لاحقًا. وكتب تاي مون روه، رئيس قسم تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج: “هذه مجرد بداية Galaxy AI، إذ نخطط لتقديم التجربة إلى أكثر من 100 مليون مستخدم جالاكسي خلال عام 2024 ومواصلة ابتكار طرق لتسخير الإمكانيات غير المحدودة للذكاء الاصطناعي المحمول”.

وعانت أدوات الذكاء الاصطناعي بعض العوائق عند إطلاقها، مع أن معظمها مكمل ومفيد لأجهزة الهاتف المتطورة. وأصبح لدى سامسونج رد على المزايا المتطورة التي كانت متاحة سابقًا عبر عائلة Pixel فقط.