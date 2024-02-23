جوجل كروم يساعدك في كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي

بدأت جوجل بطرح Help Me Write، وهي ميزة تجريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي مدعومة من Gemini لمتصفح كروم تهدف إلى مساعدة المستخدمين في كتابة النص أو تحسينه بناءً على محتوى صفحة الويب.

وبعد طرح النسخة المستقرة لمتصفح كروم برقم الإصدار M122، أصبحت الميزة الجديدة متاحة الآن للتجربة عبر حواسيب ويندوز وماك لمستخدمي كروم الناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

وتركز ميزة Help Me Write على تقديم اقتراحات كتابية للمحتوى القصير، مثل ملء الاستبيانات والمراجعات الرقمية، أو الاستفسار عن معلومات المنتج، أو صياغة أوصاف العناصر المباعة عبر الإنترنت.

وتقول جوجل إن الميزة قادرة على فهم سياق صفحة الويب التي تتصفحها من أجل سحب المعلومات ذات الصلة إلى اقتراحاتها، مثل تسليط الضوء على المزايا الرئيسية المذكورة في صفحة المنتج للعناصر التي تكتب مراجعة عنها.

وخضعت ميزة Help Me Write لبعض التغييرات المرئية منذ إعلانها أول مرة لبريد جيميل خلال حدث Google I/O في شهر مايو الماضي.

وتظهر الميزة الآن بصفتها نافذة تطبيق عائمة بجوار الحقول النصية لصفحة الويب المملوءة بخيارات منفصلة لضبط الطول وطريقة الكتابة.

وتوفر نسخة متصفح كروم من الميزة وظائف مشابهة لما أصدرته مايكروسوفت لبحث إيدج و Bing في العام الماضي.

ويحتاج مستخدمو كروم في الولايات المتحدة إلى تمكين الذكاء الاصطناعي التجريبي في المتصفح من أجل استخدام هذه الميزة، ويمكن العثور على الميزة من خلال النقر على الإعدادات ضمن القائمة المنسدلة المكونة من ثلاث نقاط ومن ثم الانتقال إلى صفحة الذكاء الاصطناعي التجريبي.

ويمكن للمستخدمين بعد تمكين الميزة الانتقال إلى صفحة ويب عبر كروم والنقر بزر الفأرة الأيمن على حقل نص مفتوح من أجل استخدام ميزة Help Me Write.

وتتضمن صفحة دعم جوجل إخلاء مسؤولية يخبر المستخدمين بعدم تقديم معلومات شخصية إلى الميزة، مثل الاسم أو الهاتف أو العنوان أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات بطاقة الائتمان، وأنه لا يجب استخدام الأداة عبر مواقع الويب المتضمنة معلومات شخصية أو حساسة.

وتقول جوجل إن متصفح كروم لن يستخدم مثل هذه المعلومات في حال إدخالها لأغراض تدريب النماذج.