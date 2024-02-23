جوجل تعلق قدرة Gemini على توليد صور للأشخاص

أعلنت جوجل إيقافها مؤقتًا لميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي Gemini بعد أن قالت إنها تقدم معلومات غير دقيقة في الصور التاريخية.

وكان المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي يشكون من أن أداة الذكاء الاصطناعي تولد صورًا لشخصيات تاريخية بصفتهم أشخاصًا ملونين، مثل الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، ووصفوا هذا بأنه غير دقيق.

ويأتي قرار جوجل بإيقاف توليد الصور للأشخاص في Gemini مؤقتًا بعد أقل من 24 ساعة من اعتذار الشركة عن عدم الدقة في بعض الصور التاريخية التي ولدها نموذج الذكاء الاصطناعي.

وطلب بعض مستخدمي Gemini صورًا لمجموعات تاريخية أو شخصيات، ووجدوا أشخاصًا غير بيض من إنتاج الذكاء الاصطناعي في النتائج.

وقد أدى ذلك إلى ظهور نظريات مؤامرة عبر الإنترنت تقول إن جوجل تتجنب عمدًا تصوير الأشخاص البيض.

وقالت جوجل في منشور عبر إكس: “تستطيع الميزة توليد صور لمجموعة واسعة من الأشخاص، وهذا أمر مفيد لأن الناس في جميع أنحاء العالم يستخدمونها”.

وأضافت: “ندرك أن الميزة تقدم معلومات غير دقيقة في بعض الصور التاريخية المولدة بالذكاء الاصطناعي، ونعمل على تحسين هذا النوع من التصوير فورًا”.

ونشرت جوجل بيانًا قالت فيه إنها توقف الميزة مؤقتًا مع إعادة إصدار نسخة محسنة قريبًا.

وأطلقت جوجل الأداة في بداية شهر فبراير، وهي تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، الذي كان يسمى سابقًا Bard.

وتواجه الميزة تحديات بالتزامن مع محاولة جوجل اللحاق بركب OpenAI التي تدعمها مايكروسوفت.

وأطلقت Open AI في الأسبوع الماضي Sora، وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي جديد قادر على توليد فيديو من المطالبات النصية للمستخدمين.

وأوضح جاك كراوزيك، أحد كبار مديري منتجات Gemini في جوجل، أن قدرات الشركة في توليد الصور تعكس قاعدة المستخدمين العالمية لعملاقة البحث، وأنها تأخذ التمثيل والتحيز على محمل الجد.

وقال كراوزيك في منشور عبر إكس: نستمر بفعل ذلك من أجل المطالبات ذات النهايات المفتوحة. السياقات التاريخية لديها المزيد من الفروق الدقيقة ونحاول ضبطها لاستيعاب ذلك”.

وأطلقت جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini في نهاية عام 2023. وأعادت في هذا الشهر تغيير العلامة التجارية Bard إلى Gemini. كما أطلقت عملاقة البحث خدمة اشتراك في إصدار أكثر قوة من نموذج الذكاء الاصطناعي.