القيمة السوقية لإنفيديا تتجاوز تريليوني دولار

تجاوزت القيمة السوقية لإنفيديا تريليوني دولار أمريكي خلال تعاملات يوم الجمعة.

واستمرت أسهم الشركة بالنمو بعد إعلان الشركة أرباحها الضخمة للربع المالي الأخير يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت إنفيديا عائدات قدرها 22.10 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع للشركة بزيادة قدرها 265% مقارنة بالربع نفسه العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين الذين أفادوا سابقًا بوصول عائدات الشركة إلى 20.6 مليار دولار.

وبلغت أرباح الشركة الأمريكية نحو 12.29 مليار دولار بزيادة ضخمة قدرها 770% مقارنةً بالربع نفسه العام الماضي، إذ بلغت أرباح الشركة 1.4 مليار دولار.

واستفادت إنفيديا من ثورة الذكاء الاصطناعي التي يشهدها القطاع التقني، وهي تعتمد على نحو أساسي على معالجات الشركة الباهظة الثمن من أجل تشغيل الخوادم التي تعمل عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة.

وصرحت الشركة بأنها تتوقع مبيعات قدرها 24 مليار دولار خلال الربع الحالي. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الظروف ممتازة لاستمرار النمو.

وكانت إنفيديا قد تجاوزت أمازون وألفابت – الشركة الأم لجوجل – خلال الأيام الأخيرة في القيمة السوقية، كما باتت ثالث شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية حاجز تريليوني دولار بعد آبل ومايكروسوفت.

وتعمل شركات أخرى، مثل OpenAI ومايكروسوفت وإنتل، على تقليل الاعتماد على إنفيديا بتصميم شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ولكن الوصول إلى أداء معالجات إنفيديا وقدراتها الإنتاجية ما زال هدفًا بعيد المنال في الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن تعلن إنفيديا شرائح الذكاء الاصطناعي الجديدة العالية الأداء خلال الربع الحالي من عام 2024.