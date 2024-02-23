إنفيديا تطرح تطبيقها الموحد الشامل

أطلقت إنفيديا تطبيقها الشامل الذي يدمج لوحة التحكم و GeForce Experience في تطبيق واحد، إلى جانب تطبيقات ومزايا الشركة الأخرى.

وعانت الشركة سابقًا مشكلات فيما يتعلق بتطبيقاتها لأجهزة الحواسيب، إذ كان هناك تطبيق لوحة تحكم إنفيديا للتحكم في العديد من إعدادات العرض الأساسية.

كما كان يوجد تطبيق GeForce Experience المنفصل الذي يتطلب حساب إنفيديا لتنزيل تحديثات برنامج التشغيل وتحسين إعدادات اللعبة تلقائيًا لتحقيق أهداف الأداء.

ويتغير كل ذلك مع تطبيقها الجديد الذي حصل على واجهة مستخدم معاد تصميمها بالكامل، كما أنك لن تحتاج بعد الآن إلى تسجيل الدخول إلى حسابك ضمن إنفيديا من أجل الحصول على تحديثات برنامج التشغيل من خلال التطبيق.

وتقول إنفيديا إن تسجيل الدخول أصبح اختياريًا الآن، وهو مخصص للمستخدمين الذين يرغبون في استرداد الحزم والمكافآت.

ويتضمن التطبيق الجديد مركز تحكم موحد لوحدة معالجة الرسومات، وهو يدمج إعدادات اللعبة المثالية من تطبيق GeForce Experience والإعدادات المنفصلة للألعاب من إنفيديا.

ويعني هذا أنه يمكنك الآن تعديل إعدادات اللعبة وإعدادات برنامج التشغيل في مكان واحد، أو تعيين حساب عام لجميع الألعاب والتطبيقات.

وتقول إنفيديا إنها تخطط لإدماج جميع المزايا من لوحة تحكمها في هذا التطبيق الجديد، ويشمل ذلك إعدادات العرض والفيديو.

وقالت إنفيديا: “نخطط لإضافة العديد من السمات من GeForce Experience و RTX Experience، مثل رفع تردد تشغيل وحدة معالجة الرسومات واستعادة برنامج التشغيل”.

وأزالت الشركة ميزة البث عبر تويتش ويوتيوب، ومشاركة الصور والفيديو عبر فيسبوك ويوتيوب، إلى جانب إزالة ميزة Photo Mode 360 & Stereo.

وقد تغير تأطير الأداء في GeForce Experience أيضًا، إذ يتتبع تأطير الإحصائيات مقاييس العرض المختلفة إلى جانب تتبع زمن الوصول للعبة وزمن الاستجابة العام للحاسوب.

وتتبعت إنفيديا سابقًا بعض هذه المقاييس في تأطير GeForce Experience، مع أنها أصبحت الآن قابلة للتخصيص بالكامل، لذا يمكنك عرض الإحصائيات الدقيقة التي تريد رؤيتها، مثل تطبيقات معدل الإطارات التابعة لجهات خارجية.

وتستطيع تنزيل تطبيقات إنفيديا الأخرى من داخل التطبيق الجديد، مثل Nvidia Broadcast و Nvidia Omniverse و GeForce Now.

وطالما أن لديك بطاقة رسومات RTX، يمكنك تجربة مرشحات Nvidia Freestyle المعززة للألعاب والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ميزة RTX Dynamic Vibrance.