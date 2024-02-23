إنستاجرام توسع توفر سوق منشئي المحتوى

أعلنت منصة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام توسيع نطاق توفر ميزة سوق منشئي المحتوى “Marketplace” التي تربط العلامات التجارية بصناع المحتوى عبر الشراكات المأجورة أو الإعلانات.

وستكون تلك الميزة متاحة في 8 دول مختلفة، منها كندا وأستراليا ونيوزلندا والمملكة المتحدة واليابان والهند والبرازيل.

وكانت شركة ميتا قد بدأت اختبار تلك الميزة في إنستاجرام في الولايات المتحدة في عام 2022، وأعلنت إشراك آلاف العلامات التجارية وصناع المحتوى فيها.

وقالت شركة ميتا إنها ستدعو أيضًا شركات الصادرات الصينية إلى التواصل مع صناع المحتوى خارج الصين.

ويمكن للمسوقين العاملين في العلامات التجارية المختلفة التواصل مع صناع المحتوى عبر تلك الميزة الجديدة من أجل إنشاء إعلانات أو شراكات مأجورة.

وتساعد منصة سوق منشئي المحتوى أصحاب الحسابات من المبدعين في إلقاء الضوء على محتواهم وإضافة العلامات التجارية والاهتمامات المرتبطة بما يقدمونه.

ومن جهة أخرى، تساعد ميتا العلامات التجارية في إيجاد صناع المحتوى المناسبين لإجراء حملة دعائية، إما عبر البحث اليدوي وتصفية النتائج أو اعتمادًا على خوارزمياتها.

وسيرى منشئو المحتوى جميع الطلبات والمحادثات مع العلامات التجارية التي تُجرى عبر السوق في مجلد جديد يسمى “رسائل الشراكة”، ويمكنهم مراجعة تفاصيل الحملة التسويقية داخل التطبيق أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن المنصات المنافسة لإنستاجرام مثل سناب شات ويوتيوب وتيك توك توفر هي الأخرى مزايا مماثلة، تهدف جميعها إلى أن تكون حلقة وصل بين صناع المحتوى والعلامات التجارية.