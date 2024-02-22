واتساب تختبر ميزة حماية الصور الشخصية

تختبر واتساب ميزة جديدة من شأنها منع أخذ لقطات شاشة للصور الشخصية الخاصة بالمستخدمين.

ورُصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق في نظام أندرويد، وعند توفر خيار حماية الصورة الشخصية، يُمنع المستخدمون الآخرون من تصوير الشاشة في أثناء عرض الصورة الشخصية. وعند محاولة ذلك، يظهر تنبيه أسفل الشاشة يفيد بعدم إتمام المهمة، بسبب “القيود التي يفرضها التطبيق”.

وكانت واتساب قد ألغت سابقًا إمكانية حفظ الصور الشخصية للمستخدمين على نحو مباشر قبل نحو 5 سنوات، لكن كان بالإمكان تجاوز ذلك عبر أخذ لقطة شاشة لها.

وتضيف الميزة الجديدة طبقة حماية إضافية للصور الشخصية الخاصة بالمستخدمين داخل التطبيق، لمنع أي عمليات احتيال أو انتحال شخصية أو مضايقات باستخدام تلك الصور.

وكانت شركة ميتا قبل سنوات قد قدمت للمستخدمين ميزة حماية الصورة الشخصية في فيسبوك، لمنع المستخدمين الآخرين من تنزيلها أو مشاركتها أو أخذ لقطة شاشة لها، كما تمنع غير الأصدقاء من استعراضها كاملةً.

وتتيح واتساب أيضًا إمكانية التحكم في من يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي بالذهاب إلى قسم الخصوصية في إعدادات التطبيق.

ومن جهة أخرى، تعمل المنصة أيضًا على ميزة جديدة من شأنها إخفاء رقم الهاتف الشخصي عبر إتاحة ميزة “أسماء المستخدمين” التي ستصبح حجر الأساس عند التواصل، لكنها لن تحل محل أرقام الهواتف في عملية تسجيل الحساب، وما زالت تلك الميزة أيضًا قيد التطوير حتى الآن.