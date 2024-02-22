هواوي تكشف عن هاتفها الجديد Enjoy 70z

أعلنت شركة هواوي هاتف Enjoy 70z الجديد الذي يعد من هواتف الفئة الاقتصادية، لكنه يحمل كثيرًا من المزايا المهمة مع تصميم جذاب.

ووفقًا لما كشفته الشركة، فإن الهاتف سيأتي باللونين الأبيض والأزرق مع تدرج لوني في كل إصدار، علمًا بأن الهاتف يتمتع أيضًا بلمسة لامعة زجاجية وحافات خلفية منحنية.

ويحمل الهاتف وحدة كاميرات خلفية على شكل دائري مُغلف بحافة ذهبية لامعة تضُم عدستين وفلاش LED، في حين يظهر شعار هواوي في الزاوية اليسرى السفلية.

وأفصحت هواوي عن بعض مواصفات هاتف Enjoy 70z، في حين أبقت بعض المعلومات الأخرى طي الكتمان حتى الآن، وسيُكشف عنها عند طرح الهاتف في الأسواق.

ويضم الجهاز بطارية ضخمة بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير يمكنها الصمود حتى يوم كامل من الاستخدام المتوسط، ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4 الذي تطوره شركة هواوي.

ويقدم الهاتف مساحة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت مما يتيح الاحتفاظ بقدر هائل من الملفات والصور، وهي سعة جيدة للغاية في الفئة السعرية الخاصة بالهاتف.

وكانت هواوي قد أطلقت حديثًا إصدارات أخرى سابقة من سلسلة Enjoy 70، ومنها إصدار أساسي وآخر “برو” بمواصفات محسنة.

وستطرح هواوي هاتفها الجديد بسعر يبدأ من نحو 150 دولارًا أمريكيًا، ليكون أحد الخيارات المميزة في فئة الهواتف الذكية المنخفضة الثمن، وإن كان يفتقد خدمات جوجل ودعم تطبيقاتها على نحو رسمي.