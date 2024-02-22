تُعدّ هواتف سامسونج Galaxy S24 من أبرز وأحدث هواتف أندرويد المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وبفضل المزايا الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتوفر حصريًا في هذه الهواتف، بدأ الكثير من الأشخاص بالتفكير في شراء واحد من هواتف Galaxy S24.

ومع ذلك، الكثير من الأشخاص لا يفكرون في اختيار طراز Ultra الأكبر في السلسلة بسبب سعره المرتفع، ويفكرون في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus ولكنهم قد يجدون صعوبة في الاختيار بسبب التشابه الكبير بين كلا الطرازين.

ولمساعدتك في الاختيار وتحديد الطراز الأنسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus:

التصميم:

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بالتصميم العام ذاته الخاص بالطرز السابقة Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، مع وجود تغييرات قليلة تشمل: الجوانب المسطحة بدلًا من المنحنية، وتغيير نوع الألمنيوم المصنوع منه الإطار.

أما الفروق البارزة في التصميم بين هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus فتكمن في الأبعاد، فهاتف Galaxy S24 Plus أطول وأكثر سُمكًا وأعلى وزنًا من هاتف Galaxy S24؛ إذ تبلغ أبعاده 158.5 × 75.9 × 7.7 ملم، ويزن 197 جرامًا، أما هاتف Galaxy S24 فتبلغ أبعاده 147 × 70.6 × 7.6 ملم، ويزن 167 جرامًا.

كلا الهاتفين يدعمان مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويتوفران بسبعة ألوان، هي: البنفسجي والأصفر، والرمادي والأسود، وثلاثة ألوان حصرية في متجر سامسونج، هي: الأخضر والأزرق والبرتقالي.

الشاشة:

يضم هاتفا سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus شاشات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus 2)، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية (+HDR10)، وخاصية التشغيل الدائم (Always-on display)، وتمتاز بسطوع تبلغ ذروته 2600 شمعة في المتر المربع.

تكمن الفروق في مواصفات الشاشات بين كلا الهاتفين، في المقاس والدقة؛ إذ يضم هاتف Galaxy S24 شاشة بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، ويضم هاتف Galaxy S24 Plus شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا.

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار العالمي من هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بمعالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من كلا الهاتفين بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.

كلا المعالجين يقدمان أداءً أفضل من الأجيال السابقة، ولن تجد اختلافات ملحوظة في الأداء بين الطراز العالمي والطراز الخاص بالولايات المتحدة وكندا؛ ولأن كلا الهاتفين يعملان بالمعالجات نفسها، فهذا يعني أنهما يقدمان الأداء ذاته.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين، يتوفر طراز Plus بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت، وأما طراز S24 فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل هاتفا سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1 من سامسونج، وسيحصلان على تحديثات لنظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات.

يدعم كلا الهاتفين المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وأبرزها: الترجمة الفورية للمكالمات، وملخصات الملاحظات الصوتية، ومزية تلخيص صفحات الويب ومجموعة من مزايا تحرير الصور.

الكاميرا:

يضم هاتفا سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus كاميرات خلفية وكاميرات أمامية بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

الثانية: عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

الثالثة: فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرات الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

يتمتع كلا الهاتفين بقدرات تصوير ممتازة في جميع ظروف الإضاءة المختلفة، ولن تلاحظ أي مشكلات في الوضوح أو وجود تشويش في الصور عند التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة، وفي حال أردت إجراء تعديلات في الصور فيمكنك القيام بذلك بسهولة بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هذه الهواتف التي تساعدك في إجراء تعديلات احترافية في الصور بسهولة ودون الحاجة إلى خبرة سابقة في التحرير، ويمكنك تعرّف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور المتوفرة في كلا الهاتفين في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24“.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر بكثير من سعة بطارية هاتف S24 التي تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعات الشحن، تدعم بطارية طراز Plus الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، مقابل 25 واطًا في طراز S24. وكلتا البطاريتين تدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف Galaxy S24 Plus بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

يعتمد اختيار هاتف Galaxy S24 Plus أو هاتف Galaxy S24 على عدة عوامل تشمل ما يلي:

الميزانية: إذا كنت ستعتمد في الاختيار على السعر فاختر Galaxy S24؛ لأنه يباع بسعر أقل من سعر طراز Plus ويشترك معه في معظم المواصفات الأساسية.

الحجم: أبرز الفروق بين كلا الهاتفين هو الحجم، ويُعدّ هاتف Galaxy S24 من الهواتف الصغيرة الحجم التي يمكنك استخدامها بسهولة بيد واحدة ووضعها في جيبك دون أن تسبب أي ازعاج، وهذا الهاتف مناسب لمحبي الهواتف الصغيرة الحجم. أما إذا كنت من محبي الهواتف الكبيرة الحجم فاختر طراز Plus.

أما إذا كنت من محبي الهواتف الكبيرة الحجم فاختر طراز Plus. سرعة الشحن: إذا كانت سرعة الشحن من العوامل المهمة لك، فاختر طراز Plus؛ لأنه يدعم الشحن السلكي بقدرة أعلى من قدرة الشحن السلكي التي يدعمها طراز S24.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Plus المعالج الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X). 6.7 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 4000 ميلّي أمبير/ الساعة. 4900 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. الوزن 167 جرامًا. 197 جرامًا. السعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.