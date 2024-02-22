مراجعة شاملة لحاسوب (Dell XPS 16 (2024

كشفت شركة Dell في مطلع هذا العام خلال معرض 2024 CES عن ثلاثة حواسيب محمولة جديدة، هي: XPS 13 و XPS 14 و XPS 16، وتأتي هذه الحواسيب بتصميم واحد يتطابق مع تصميم طراز XPS 13 Plus.

تُعدّ الحواسيب المحمولة من سلسلة XPS من Dell من أفضل الحواسيب المحمولة في الأسواق، وتتمتع بمواصفات قوية وتصميم أنيق، وتحتوي على مزايا متعددة تجعلها خيارًا ملائمًا للذين يعملون في مجال تحرير مقاطع الفيديو أو التصميم أو غيرها من المجالات التي تتضمن التعامل مع البرامج الكثيفة.

في هذا المقال سنتحدث عن طراز Dell XPS 16 الأكبر في السلسلة الذي يضم شاشة بمقاس قدره 16 بوصة، وسنذكر مواصفاته الأساسية وأبرز مزاياه في المراجعة التالية:

التصميم والشاشة:

يأتي حاسوب Dell XPS 16 2024 بتصميم أنيق مشابه لتصميم طراز XPS 13 Plus لكنه أكبر حجمًا، ويتوفر بلونين هما: الأسود (Graphite)، والفضي (Platinum). ويحتوي هذا الحاسوب على ثلاثة منافذ من نوع (Thunderbolt 4 USB-C)، وعلى الجانب الأيمن، ستجد فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، ومقبسًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم 16 Dell XPS شاشة من نوع OLED بمقاس قدره 16.3 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 3840 × 2400 بكسل، وبسطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، ويتوفر إصدار آخر يضم شاشة +FHD بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، لكن يُنصح باختيار شاشة OLED لوجود فرق ملحوظ في جودة الصورة بينهما.

توجد في الجهة العلوية من الشاشة كاميرا ويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وبفضل وحدات NPU المتوفرة في معالجات Intel Core Ultra التي تعمل بها الإصدارات المختلفة من هذا الحاسوب، فإن الكاميرا تدعم مزية Windows Studio Effects، التي تضيف ضبابية إلى الخلفية في أثناء إجراء المكالمات المرئية.

لوحة المفاتيح:

تمتاز لوحة المفاتيح الخاصة بحاسوب 16 Dell XPS بتصميمها الجميل والمميز؛ إذ تأتي المفاتيح مُتراصّة بجانب بعضها ولا توجد أي مسافة بينها وهو أمر غير شائع في الحواسيب المحمولة التي تأتي بمقاس قدره 16 بوصة، وتتضمن لوحة المفاتيح لوحة تتبع تعمل باللمس، وتكون مدمجة في مسند المعصم ولا توجد لها حدود ظاهرة.

تتضمن لوحة المفاتيح مفتاحًا خاصًا بالمساعد الذكي Copilot من مايكروسوفت، وعند الضغط عليه سينشط المساعد الذكي فورًا لتتمكن من طرح أي أسئلة عليه، والحصول على إجابات بسرعة.

المعالج والأداء:

يعمل حاسوب Dell XPS 16 بطرز مختلفة من معالجات Intel Core Ultra التي تأتي مع وحدة معالجة عصبية (NPU) للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي في الجهاز مثل: تشويش الخلفية التي ذكرناها سابقًا.

يعمل الإصدار الأساسي من هذا الحاسوب بمعالج Intel Core Ultra 7 155H ويتوفر خيار آخر يعمل بمعالج Intel Core Ultra 9 185H، ويضم الإصدار الأساسي وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Intel Arc graphics، مع وجود خيارات أخرى، هي: NVIDIA GeForce RTX 4050، و NVIDIA GeForce RTX 4060، و NVIDIA GeForce RTX 4060.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وسعة قرص التخزين، يتوفر هذا الحاسوب بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 16 أو 32 أو 64 جيجابايت، وبأربعة خيارات من سعة قرص التخزين من نوع SSD، هي: 512 جيجابايت، أو واحد أو 2 أو 4 تيرابايت.

يُعدّ Dell XPS 16 مثاليًا لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، فهو يمزج بين قوة الأداء وسرعة المعالجة، والكفاءة في استهلاك الطاقة وعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى ثماني ساعات، فإذا كنت تريد حاسوبًا يعمل بنظام ويندوز لديه القدرة على معالجة المهام الكثيفة بكفاءة، ودون الحاجة إلى شحنه باستمرار، سيكون حاسوب Dell XPS 16 مناسبًا لك.

السعر:

أصبح حاسوب Dell XPS 16 (2024) متاحًا في الأسواق في تاريخ 20 من فبراير 2024، ويُباع بسعر يبدأ من 1899 دولارًا.

هل يجب عليك شراء حاسوب Dell XPS 16 (2024)؟

يمكنك شراء Dell XPS 16 (2024) إذا كنت:

قد استخدمت طراز Dell XPS 13 Plus وتفكر في الترقية إلى طراز أحدث وأكبر حجمًا من الطراز الذي تستخدمه.

بحاجة إلى حاسوب يتمتع بقوة الأداء ويمتاز بعمر البطارية الطويل.

تعمل في مجال تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

إليك المواصفات الأساسية لحاسوب Dell XPS 16:

Dell XPS 16 2024 المعالج Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 9 185H وحدة معالجة الرسومات Intel Arc graphics NVIDIA GeForce RTX 4050 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4070 ذاكرة الوصول العشوائي 16 أو 32 أو 64 جيجابايت. قرص التخزين SSD 512 جيجابايت، أو واحد أو 2 أو 4 تيرابايت. الشاشة +FHD بمقاس قدره 16.3، وبدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، أو OLED بمقاس قدره 16.3 بوصة، وبدقة قدرها 3840 × 2400 بكسل. المنافذ 3 منافذ من نوع Thunderbolt 4 USB-C، ومنفذ لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية. كاميرا الويب تدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الألوان الفضي ( Platinum )، والأسود (Graphite). الأبعاد 0.74 × 14.10 × 9.50 إنشات. الوزن 2.13 كيلوجرام للطراز الذي يضم شاشة +FHD، 2.20 كيلوجرام للطراز الذي يضم شاشة OLED. نظام التشغيل ويندوز 11. السعر يبدأ من 1899 دولارًا .