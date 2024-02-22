لينوفو تطرح حاسوبها المحمول Legion Y9000X إصدار 2024

طرحت شركة لينوفو رسميًا الحاسوب المحمول الجديد Legion Y9000X إصدار 2024 بسعر يبدأ من 1950 دولارًا أمريكيًا.

ويستهدف الحاسوب المحمول هواة الألعاب الإلكترونية الذين يهمهم الأداء القوي، ويتميز الجهاز بتصميم مميز باللون الأبيض الثلجي.

ويحمل جهاز لينوفو Legion Y9000X إصدار 2024 شاشة قياسها 16 إنشًا تدعم كامل الطيف اللوني DCI-P3 مع معدل تحديث قدره 165 هرتزًا، ودرجة سطوع قدرها 430 شمعة، كما تدعم الشاشة نظام ألوان X-Rite مما يضمن عرض الصور بألوان مشبعة لتحسين تجربة اللعب وعرض المحتوى.

ويأتي الحاسوب المحمول مزودًا بلوحة مفاتيح بإضاءة RGB خلفية، ويحتوي على بصمة إصبع لفتح الجهاز، وبطارية مدمجة بقوة قدرها 99.9 واطًا.

ويعمل الحاسوب بمعالج Intel Core i9-14900HX القوي الذي يضم 24 نواة بتردد يصل إلى 5.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى بطاقة رسوميات من نوع RTX 4070 أو RTX 4060 من إنفيديا يصل حجمها إلى 8 جيجابايت، من أجل تجربة ألعاب رائدة، كما يقدم الجهاز ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين تصل إلى تيرابايت.

ويستخدم الحاسوب نظام تبريد يُسمى Qiankun للحفاظ على درجة حرارة الجهاز مناسبة مع الاستخدام الثقيل وفي أثناء جلسات اللعب الطويلة.

ويحتوي جهاز Legion Y9000X على منفذ لبطاقة microSD ومنفذ USB-C، ومنفذ USB 3.2 Gen 2، و Thunderbolt 4 و HDMI 2.1 ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.

ومن الملاحظ عدم وجود اختلافات كبيرة بين ذلك الإصدار وبين إصدار العام الماضي من جهاز Legion Y9000X الذي يعمل بمعالج Core i9-13900H مع الشاشة وبطاقة الرسوميات نفسهما.