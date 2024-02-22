سامسونج تكشف رسميًا عن سوار جالاكسي Fit 3

كشفت سامسونج رسميًا عن سوارها الجديد جالاكسي Fit 3 الذي يأتي بشاشة أكبر وبطارية ذات عمر أطول مقارنةً بالجيل السابق، بالإضافة إلى مزايا أخرى جديدة.

ويأتي سوار جالاكسي Fit 3 الجديد بشاشة قياسها 1.6 إنش من نوع أمولد، وهي بذلك أكبر بنسبة قدرها 45%، كما تتمتع بتصميم مصنوع من الألمنيوم مقاوم للماء والأتربة بمعياري IP68 و 5ATM، ورباط مصنوع من السيليكون يمكن استبداله بسهولة بآلية بسيطة وبضغطة واحدة لفكه وتركيب سوار بديل.

ويحتوي السوار على حساس التسارع والجيروسكوب وحساس مراقبة معدل ضربات القلب، من أجل تتبع الأنشطة البدنية والنوم ومستويات التوتر والتدريبات. ويزامن السوار كل البيانات مع تطبيق سامسونج للصحة Samsung Health عبر الهاتف الذكي المربوط به.

ولا يحتوي السوار على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع التمارين بدون استخدام الهاتف الذكي، كما لا يحتوي على ميكروفون أو مكبر صوت، لذلك لا يمكن استخدامه للرد على المكالمات.

ويمكن تخصيص سوار Galaxy Fit 3 بأكثر من 100 واجهة مختلفة عبر تطبيق Galaxy Wearable، ويمكن الاعتماد على السوار لالتقاط الصور من بعد عبر كاميرا الهاتف الذكي أو التحكم في تشغيل الوسائط في الهاتف المقترن به.

ويمكن استخدام السوار للعثور على الهاتف الذكي المفقود، ويدعم ميزة الطوارئ SOS واكتشاف السقوط، للسماح للمستخدمين بالاتصال بالعائلة أو خدمات الطوارئ في الحالات الطارئة اعتمادًا على الهاتف الذكي.

وتوفر سامسونج سوار جالاكسي Fit 3 بثلاثة ألوان مختلفة، هي الرمادي والفضي والوردي، وتزعم الشركة أن بطارية السوار يمكنها الصمود حتى 13 يومًا بين كل مرة شحن وأخرى.

ولم تكشف سامسونج عن سعر السوار حتى الآن، لكنه سيتوفر في الأسواق العالمية خلال الأيام القادمة.