جوجل تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي Gemma للباحثين

كشفت شركة جوجل عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemma الموجه للباحثين الذين يودون تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزتهم بدلًا من الخدمات السحابية.

ووفقًا لما ذكرته جوجل، فإن نموذج Gemma الجديد صممته شركة DeepMind التابعة لها التي يقع مقرها في المملكة المتحدة بالتعاون مع فرق أخرى في الشركة.

ويشترك نموذج Gemma في بعض “المكونات التقنية ومكونات البنية التحتية” مع نموذج Gemini الأكبر، وتطرحه جوجل بطرازين: Gemma 2B و Gemma 7B.

ويمكن للباحثين الوصول إلى نماذج Gemma المدربة سابقًا والمضبوطة لتلقي التعليمات، إذ يمكن تشغيلها محليًا على أجهزة الحاسوب المكتبية والحواسيب المحمولة أو من خلال السحابة.

وحسّنت جوجل نموذجها الجديد للعمل على بطاقات معالجة الرسومات من شركة إنفيديا بالإضافة إلى Google Cloud TPUs، وهي معالجات جوجل التي تشغل مهام الذكاء الاصطناعي في سحابة Google Cloud.

وتقول جوجل إن نموذج Gemma بإصداريه يُعد أصغر من الناحية الفنية مقارنة بنماذج اللغات الكبيرة الأخرى (LLMs)، لكنها زعمت أنه “يتفوق عليها على نحو ملحوظ في القياسات الرئيسية”، ومنها نموذج Llama 2 من شركة ميتا.

وتعمل جوجل على إتاحة نموذج Gemma الآن للباحثين مجانًا عبر منصتي Kaggle و Colab التابعتين لها، كما توفر أيضًا رصيدًا مجانيًا للباحثين لاستخدام النموذج سحابيًا عبر Google Cloud.

وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الجاري نموذج Gemini، وأتاحت تطبيقًا مجانيًا يحمل الاسم نفسه، واشتراكات مأجورة للمزايا المتقدمة بسعر قدره 20 دولارًا أمريكيًا. لاحقًا، أعلنت الشركة نموذج Gemini 1.5 Pro بقدرات عالية مقارنة بالإصدار الأول.