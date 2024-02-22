أفضل الخواتم الذكية لتتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية

تُعدّ الخواتم الذكية من أبرز الأجهزة القابلة للارتداء المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية دون استخدام الساعات الذكية.

تتضمن هذه الخواتم مستشعرات لقياس درجة حرارة الجسم، وتتبع معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وغيرها من المؤشرات الصحية، وتتوفر بعض الخواتم الذكية المصممة خصوصًا لتتبع النوم، وأخرى لتتبع اللياقة البدنية، وبعضها يمكنه تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية معًا.

تتوفر العديد من الخواتم الذكية في الأسواق وأكثرها شهرة الخواتم الذكية التي تُنتجها شركة Oura، وهناك بعض الشركات البارزة التي ستدخل سوق الخواتم الذكية مثل: سامسونج وآبل، وهذا يعني أن هذا السوق سيتطور بنحو كبير في السنوات القادمة وسنشهد إصدارات جديدة من الخواتم الذكية تتمتع بقدرات مُحسّنة.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام خاتم ذكي، فاختر واحدًا من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل الخواتم الذكية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي:

1- خاتم Oura Ring Gen3:

يقدم الجيل الثالث من خاتم Oura بيانات مفصلة حول أنماط النوم، والنشاط البدني ومستوى التوتر، وتظهر جميعها في الصفحة الرئيسية في التطبيق الخاص به لمساعدة المستخدم في الوصول إلى البيانات التي يحتاج إليها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر في الصفحة الرئيسية النتيجة الإجمالية المبسطة مع مخطط تفصيلي لمعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ومستويات الأكسجين في الدم خلال الليل.

يستشعر هذا الخاتم تلقائيًا الإجهاد ويُعدّل أهدافك الخاصة بالنشاط البدني وفقًا لذلك، على سبيل المثال: إذا اكتشف الخاتم ارتفاع درجة حرارة جسدك بنحو كبير خلال الليل، سيقترح التطبيق الخاص به تفعيل وضع الراحة الذي يعطي الأولوية للراحة والاسترخاء وينصحك بتجنب ممارسة الأنشطة البدنية.

تتزامن البيانات المتوفرة في التطبيق الخاص بهذا الخاتم مع تطبيق Health المتوفر في هواتف آيفون، وتطبيق Google Fit المتوفر في هواتف أندرويد؛ مما يتيح لك رؤية البيانات الخاصة بالمؤشرات الصحية والنشاط البدني من هاتفك المحمول.

الجانب السلبي المتعلق باستخدام هذا الخاتم، هو أنه عليك دفع مبلغ قدره 6 دولارات شهريًا للوصول إلى بعض المزايا الإضافية، مثل: التحليل العميق للنوم، ومراقبة التغيرات في درجة الحرارة.

يُباع خاتم Oura Ring Gen3 بسعر يبدأ من 299 دولارًا.

2- الخاتم الذكي RingConn:

يُعدّ خاتم RingConn خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن خاتم ذكي يحتوي على العديد من المزايا المتقدمة لتتبع المؤشرات الصحية مثل: معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم (SPO2)، بالإضافة إلى تتبع النوم، ولا يتطلب استخدام جميع مزاياه دفع رسوم اشتراك شهرية مثل خاتم Oura Ring Gen3.

وبالإضافة إلى تتبع جميع المؤشرات الصحية، يمتاز هذا الخاتم بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى سبعة أيام، وتحتوي علبة الشحن الخاصة بهذا الخاتم على بطارية بقدرة تبلغ 500 ميلّي أمبير في الساعة يمكنها تشغيل الخاتم لمدة تصل إلى 150 يومًا.

يُباع خاتم RingConn بسعر قدره 279 دولارًا.

3- خاتم Ultrahuman Ring Air:

إذا كنت من مُحبي تتبع الأنشطة البدنية، وحساب خطواتك، وتُمارس التمارين الرياضية باستمرار، فإن خاتم Ultrahuman Ring Air الذكي هو الخيار المناسب لك. فقد صُمم هذا الخاتم لعشاق اللياقة البدنية الذين يرغبون في تحسين قوة أجسامهم.

ومنذ اللحظة التي تستيقظ فيها حتى اللحظة التي تنام فيها، يقدم لك Ultrahuman معلومات حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من يومك، من خلال إرسال التذكيرات حول الوقت الأنسب لتناول الكافيين، والتعرض لأشعة الشمس، والمشي، والاسترخاء.

ويمنحك التطبيق الخاص بهذا الخاتم مجموعة واسعة من البيانات الصحية في الصفحة الرئيسية، مثل: درجة حرارة الجسم، ومعدل ضربات القلب، وغيرها.

يُباع خاتم Ultrahuman Ring Air بسعر قدره 349 دولارًا.

4- الخاتم الذكي Go2sleep:

خاتم Go2sleep مخصص لتتبع النوم ويقدم البيانات المتعلقة بالنوم اعتمادًا على معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم وتغير معدل ضربات القلب. ويُعد هذا الخاتم مناسبًا لك إذا كنت تعاني من مشكلات في النوم.

يقدم التطبيق الخاص بهذا الخاتم جميع البيانات التي تحتاج إليها لفهم عادات نومك، ويمكنك أيضًا إضافة ملاحظات إلى التطبيق عن الأنشطة التي مارستها خلال ذلك اليوم والعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر في نومك. كما يمكنك مشاركة البيانات الخاصة بالنوم مع أفراد العائلة، وتنزيل التقارير الخاصة ببيانات النوم كملفات Excel لمشاركتها مع الطبيب.

يمكن لخاتم Go2sleep أن يوقظك خلال أخف مرحلة من مراحل النوم في الصباح عن طريق الاهتزازات الخفيفة، لمساعدتك في الاستيقاظ في الوقت المناسب وتجنب الشعور بالارتباك.

بالإضافة إلى ذلك، تتزامن البيانات التي يجمعها هذا الخاتم والمتوفرة في التطبيق الخاص به، مع تطبيق Health المتوفر في هواتف آيفون، وفي حال نسيت أين وضعت الخاتم، يمكنك الاستفادة من مزية البحث عن الخاتم المتوفرة في التطبيق لتتمكن من تحديد موقعه.

يُباع خاتم Go2sleep بسعر قدره 89 دولارًا.

5- خاتم Evie Ring:

يُعدّ Evie Ring أول خاتم ذكي مصمم خصوصًا للنساء، وقد عُرض هذا الخاتم في معرض CES 2024، وحصل على جائزة معرض CES 2024 للابتكار، ويتضمن العديد من المزايا المتقدمة لتتبع الدورة الشهرية والمؤشرات الصحية.

بعض المزايا المتوفرة في هذا الخاتم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى مراقبة المؤشرات الصحية، يتتبع هذا الخاتم النوم والنشاط البدني والخطوات والمزاج والسعرات الحرارية لتوفير رؤية شاملة عن الصحة الجسدية واستخدام بعض هذه المعلومات لتتبع الدورة الشهرية.

الجانب السلبي لخاتم Evie Ring هو أنه مخصص للنساء فقط، وتطبيق Evie مُتاح فقط لمُستخدمي هواتف آيفون، لذلك لا يمكن لمستخدمي أندرويد استخدامه.

يُباع خاتم Evie Ring بسعر قدره 269 دولارًا.