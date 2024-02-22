آبل تعزز حماية الرسائل في iMessage

صرح فريق الأمن السيبراني التابع لآبل بأنه حقق إنجازًا بتطوير أحدث تقنيات المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف.

وبدايةً من تحديثات آبل القادمة التي تشمل iOS 17.4 و iPadOS 17.4 و macOS 14.4 و watchOS 10.4، ستضيف آبل بروتوكول تشفير جديدًا يسمى PQ3 إلى تطبيق iMessage، ويُزعم أنه يوفر تشفيرًا أكثر قوة ضد “هجمات الحوسبة الكمومية المعقدة”.

ولا تشكل تلك الهجمات تهديدًا واسع النطاق في الوقت الحالي، لكن شركة آبل تحاول تهيئة منتجاتها للمستقبل، إذ ستعمل بعض الجهات النافذة على تفكيك معايير التشفير الحالية وطبقات الأمان المختلفة في تطبيق iMessage اعتمادًا على أجهزة الحاسوب البالغة القوة.

ومن الجدير بالذكر أن الحوسبة الكمومية هي أنظمة حوسبة تستخدم مبادئ الفيزياء الكمومية لتنفيذ العمليات الحسابية، وتعتمد تلك الأنظمة على وحدات البت الكمومية بدلاً من وحدات البت التقليدية، مما يسمح بتنفيذ العمليات بسرعة أكبر وبطاقة حسابية أعلى مقارنة بالحواسيب التقليدية.

وتُستخدم الحواسيب المعتمدة على الحوسبة الكمومية لحل مشكلات معقدة في مجالات مثل الكيمياء الحيوية، وتحسين الأنظمة المالية وغيرها، كما يمكن أيضًا استخدامها لشن هجمات سيبرانية معقدة.

ويمكن أن تبدأ تلك الهجمات الظهور بحلول نهاية العقد الجاري، لكن هناك اتفاق على أن هناك حاجة إلى بدء تشييد الدفاعات ضدها في وقت مبكر.

وقالت آبل عبر موقعها الرسمي إن بروتوكول PQ3 هو أول بروتوكول مراسلة يصل إلى ما تسميه الشركة “أمان المستوى الثالث” الذي يتفوق على كافة بروتوكولات الحماية المستخدمة في كافة تطبيقات المراسلة الأخرى المنتشرة على نطاق واسع.

وتضيف آبل أن المخترقين يمكنهم تخزين أي بيانات مشفرة يحصلون عليها حاليًا على أمل أن يتمكنوا من فك تشفيرها في غضون عدة سنوات بمجرد أن تصبح أجهزة الحاسوب الكمومية أداة حقيقية لتنفيذ الهجمات.