ZTE تطلق هاتفًا قابلًا للطي بسعر قدره 420 دولارًا

كشفت ZTE النقاب عن هاتف جديد تمامًا يحمل اسم Libero Flip في اليابان. وكما يظهر من الاسم، فإنه هاتف قابل للطي.

ولا تأتي الهواتف القابلة للطي عمومًا بأسعار معقولة، مع أن هذا الأمر على وشك التغيير، إذ تطرح الشركة الصينية الهاتف الجديد للبيع بسعر قدره 420 دولارًا أو 265 دولارًا عند الطلب الأولي.

وتقدم ZTE مع Libero Flip بديلًا رخيصًا لجهاز Galaxy Z Flip 5 من سامسونج.

ويجمع Libero Flip بين عتاد الهاتف الذكي من الفئة المتوسطة وشاشة من نوع AMOLED قابلة للطي بقياس قدره 6.9 بوصات تتميز بدقة قدرها 2790×1188 بكسلًا.

ويوجد في الجهة الخارجية من الهاتف شاشة مستديرة من نوع AMOLED بقياس قدره 1.43 بوصة وبدقة قدرها 466×466 بكسلًا.

وتستطيع استخدام الشاشة المستديرة بصفتها عدسة للكاميرا أو من أجل عرض مجموعة متنوعة من الأدوات المصغرة، ويشمل ذلك ساعة التوقف وعداد الخطوات والتحكم في تشغيل الموسيقا.

وتوجد كاميرا مزدوجة بجوار الشاشة، مع عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K مع عدسة ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وتوجد كاميرا للصور الشخصية بدقة قدرها 16 ميجابكسل في ثقب مركزي.

ويتيح المفصل إبقاء الشاشة نصف مفتوحة وتعمل بصفتها حاملًا ثلاثي القوائم للكاميرا.

ويوجد داخل الهاتف الذكي معالج Snapdragon 7 Gen 1 من كوالكوم الذي يجمع بين 4 نوى أداء ARM Cortex-A710 مع 4 نوى كفاءة Cortex-A510.

وبغض النظر عن شكل الهاتف الهاتف القابل للطي، فإن ZTE زودت الجهاز ببطارية كبيرة نسبيًا تبلغ سعتها 4310 ميلي أمبير قابلة للشحن عبر منفذ USB-C بقوة قدرها 33 واطًا.

ويأتي Libero Flip مزودًا بنظام التشغيل أندرويد 13، وقد حصل الهيكل على شهادة IP4X فقط، أي أنه غير مقاوم للماء.

ويتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي قدرها 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

وتخطط ZTE لإطلاق هاتف Libero Flip في اليابان بتاريخ 29 من فبراير 2024.