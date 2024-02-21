MSI تقدم شاشة MAG 345CQR المخصصة للاعبين بزاوية عرض واسعة

كشفت شركة MSI عن أحدث شاشة مخصصة للاعبين وهي شاشة MAG 345CQR التي تشبه شاشة MAG 341CQP القادمة بلوحة OLED.

وتأتي شاشة MAG 341CQP بلوحة VA منحنية بحجم قدره 34 بوصة وبدقة عرض قدرها UWQHD أو 3440 × 1440 بكسلًا.

كما تأتي بمعدل سطوع يصل إلى 300 شمعة في المتر المربع مع عمق ألوان حقيقي يبلغ 10 بت، وزمن استجابة يصل إلى 1 ميلي/ الثانية، بزاوية انحناء قدرها 1000R، ونسبة تباين تصل إلى 3000:1، ومعدل تحديث متحرك قدره 180 هرتزًا، ومساحة ألوان AdobeRGB بنسبة قدرها 90%، و DCI-P3 بنسبة قدرها 95% و sRGB بنسبة قدرها 120% لتنتج ألوانًا جيدة وتزيد من التباين بين الفاتح والداكن، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 21:9، مع منفذ صوت قدره 3.5 ملم.

وتدعم هذه الشاشة تقنية Adaptive-Sync التي تخفف مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة في أثناء اللعب، بعكس تقنية إنفيديا G-SYNC وتقنية AMD FreeSync Premium اللتين تعملان على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة في أثناء اللعب.

بالإضافة إلى ذلك، تضم هذه الشاشة مزايا متطورة مثل Night Vision التي تعزز الرؤية في بيئات الإضاءة المنخفضة، و Less Blue Light التي تقلل إجهاد العين أثناء اللعب لمدة طويلة.

وأخيرًا، تدعم شاشة MSI MAG 341CQP منفذ Display Port (1.4a)، ومنفذي HDMI (2.1)، وتدعم أيضًا معايير VESA للتعليق على الحائط من أجل توفير مساحة على سطح المكتب.