يوتيوب تطرح صفحات قنوات جديدة للمبدعين

أعلنت يوتيوب تغيير تصميم قنوات منشئي المحتوى عبر تطبيقها للتلفاز. وتتضمن التغييرات أزرار إجراءات يسهل الوصول إليها، مثل “الاشتراك”، مع تصميم محدث وتعديلات أخرى قدمتها المنصة أول مرة لصفحات الفنانين في الخريف الماضي.

وقالت المنصة في ذلك الوقت إن صفحات الفنانين كانت جزءًا من عملية تغيير كبيرة عبر موقع يوتيوب تتضمن أيضًا بحثًا صوتيًا مضمنًا في شريط البحث، وإعادة تصميم القائمة لتسهيل التنقل، وإضافة قائمة معلومات فيديو عمودية جديدة وصور مصغرة كبيرة، من بين أمور أخرى.

وفي مقطع فيديو قصير يعلن التغييرات عبر صفحات منشئي المحتوى، قالت يوتيوب إن التحديث يركز على تقديم تصميم تخطيطي غامر يعرض المحتوى ذا الصلة، ويسهل الوصول إلى زر الاشتراك.

وتعتزم المنصة طرح التحديث لجميع منشئي المحتوى، مع أنه قد يستغرق بضعة أسابيع حتى يظهر لجميع المشاهدين.

وأشارت يوتيوب إلى أن التغييرات تؤثر في صفحات القناة عبر التلفاز فقط. وتوفر الصفحة المحدثة خيارًا للمستخدمين لتشغيل مزيج من محتوى الفيديو من القناة إلى جانب زر الاشتراك الجديد.

وتقترح المنصة أن يجهز جميع المبدعين صورة كاملة بقياس قدره 16×9 بكسلات لشعار القناة، إذ تعرض الآن الصورة الجديدة من الحافة إلى الحافة.

وتأتي إعادة التصميم بعد وقت قصير من كشف المنصة عن بيانات جديدة تشير إلى أن منشئي المحتوى الكبار الذين يحصلون على معظم وقت المشاهدة عبر أجهزة التلفاز قد زادوا بمقدار 400 في المئة في السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لمنشور حديث للرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب، نيل موهان.

وأضاف موهان: “يشاهد المشاهدون على مستوى العالم الآن أكثر من مليار ساعة في المتوسط من محتوى يوتيوب عبر أجهزة التلفاز كل يوم”.

ومن المرجح أن يستجيب منشئو المحتوى بطريقة إيجابية للتغييرات التي تساعد في زيادة أعداد المشتركين لديهم وعرض محتواهم بطريقة فضلى عبر الشاشة الكبيرة.

وتتنافس يوتيوب مع خدمات التلفاز التقليدي وبرامج البث المباشر، مثل نتفليكس، عبر أجهزة التلفاز، إلى جانب تنافسها أيضًا مع الوافدين الجدد، مثل تيك توك، التي أطلقت تطبيقها للتلفاز في أواخر عام 2021.