وزارة الإعلام السعودية وجوجل تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الإعلام

أعلنت وزارة الإعلام السعودية وشركة جوجل إبرامهما تعاونًا إستراتيجيًا لدعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام في المملكة، وذلك خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي عُقد في مدينة الرياض، وتزامنًا مع إعلان معالي سلمان الدوسري؛ وزير الإعلام عام 2024 عامًا للتحول الإعلامي.

ويهدف التعاون إلى إطلاق برامج متخصصة لبناء قدرات الإعلاميين المحليين والصحفيين وصناع المحتوى، وتنظيم برامج حول السلامة الرقمية للأطفال والمعلّمين، والاستفادة من خبرات جوجل في مجال الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة، ودعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام، والإسهام في بناء المعرفة الرقمية، والإسهام في تطوير قطاع الإعلام في المملكة، ومواصلة تعزيز اقتصاد الإعلام في ظل برامج رؤية السعودية 2030.

تدريب الصحفيين على المهارات الرقمية:

يضمن التعاون الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المبتكرة والمستدامة لمنظومة الإعلام وسلسلة القيمة بنحو خاص لوسائل الإعلام الإخبارية، وذلك عبر بناء قدرات المنظمات الإخبارية المحلية من خلال تدريب جوجل للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام السعودية، في مجالات المهارات الرقمية والمؤسسات الإخبارية، بما يشمل: القيادات التنفيذية ومسؤولي غرف الأخبار.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإخبارية:

يسعى هذا التعاون إلى بناء المعرفة التشريعية والتنظيمية؛ من خلال مشاركة أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقطاع الإعلام، والتعاون في بناء اللوائح والسياسات، وتطوير سلسلة القيمة في قطاع الإعلام وفق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا سيما في غرف الأخبار والمؤسسات الإخبارية.

كما يشمل مجال تدريب وتطوير الكفاءات والمديرين التنفيذيين، ودعم الصحفيين السعوديين الشباب الموهوبين والعاملين في قطاع الإعلام، وتنمية قدراتهم الابتكارية، ومهاراتهم الرقمية لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم.

ويدعم التعاون تعزيز اقتصاد صنّاع المحتوى السعوديّين، حيث ستقدم منصة يوتيوب دورات تدريبية وإرشادية حول إستراتيجية إنشاء الفيديوهات لصناع المحتوى والأخبار.

برنامج (أبطال الإنترنت) من جوجل:

يسهم هذا التعاون أيضًا في بناء الوعي والمسؤولية الشخصية لمستخدمي المحتوى الإعلامي في المملكة من جميع الأعمار، حيث يسهم في تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على سلامتهم الشخصية عند استخدام الإنترنت، وذلك من خلال توسيع برنامج المعرفة الرقمية (أبطال الإنترنت) من جوجل ليشمل 50,000 طالب تحت سن 13 عامًا في جميع أنحاء المملكة، من أجل توفير تجربة أكثر أمانًا للأطفال عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر أن جوجل درّبت خلال عام 2023 الماضي نحو 300 إعلامي سعودي على منتجات وأدوات جوجل المفيدة للإعلاميين؛ مثل: (مؤشرات جوجل)، وأدوات معاينة البيانات وأدوات التحقق من صحة الأخبار.

علاوةً على ذلك، درّبت جوجل القيادات الإعلامية والمديرين التنفيذيين على كيفية زيادة عائدات الإعلانات، وتحليل شرائح الجمهور، وتحسين ترتيب المواقع الإلكترونية عبر محرك بحث جوجل، وذلك بالتعاون مع Upskill Digital. وبالمثل، تواصل منصة يوتيوب العمل مع الآلاف من صناع المحتوى السعوديين لمساعدتهم على تنمية قنواتهم وتحسين محتواها.