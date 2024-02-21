واتساب تتيح خيارات جديدة لتنسيق الرسائل النصية

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب خيارات جديدة يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها لتنسيق الرسائل النصية بطرق مختلفة.

وتطرح المنصة 4 خيارات جديدة كانت تختبرها خلال الآونة الأخيرة، وهي القوائم النقطية والرقمية وتحديد الأكواد البرمجية وإنشاء الاقتباسات، وفقًا لما أعلنته المنصة.

ويمكن للمستخدمين إنشاء قائمة نقطية بوضع شرطة “-” متبوعة بمسافة بعدها، أو إنشاء قائمة رقمية بإضافة رقم ثم نقطة متبوعة بمسافة، مثل ” .1″ قبل الشروع في الكتابة.

ويمكن أيضًا تمييز الاقتباسات في أجزاء محددة من الرسائل النصية بوضع علامة “<” قبلها، وكذلك تحديد الأكواد البرمجية بإضافة علامة “`” قبل الكود المُراد تمييزه.

وتُضاف الخيارات الجديدة في واتساب إلى خيارات التنسيق الأساسية الموجودة بالفعل لتنسيق النصوص مثل جعلها سميكة أو مائلة أو توسيطها بخط.

ويعتمد تنسيق الرسائل النصية في واتساب على استخدام رموز لكل خيار، كوضع النص بين علامتي النجمة “*” لجعله سميكًا، أو بين شرطتين لجعله مائلًا، ولا توفر واتساب خيارات أو أيقونات واضحة في الواجهة لإجراء تنسيق للنصوص.

ويمكن للمستخدمين استخدام خيارات التنسيق الجديدة في تطبيق واتساب في أجهزة أندرويد وهواتف آيفون بالإضافة إلى تطبيق سطح المكتب وإصدار الويب في أجهزة الحاسوب بنظامي ويندوز وماك، ويُفضل تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح.

وفي تطبيقات أخرى، مثل تطبيق تيليجرام المنافس، يمكن تنسيق النصوص بقائمة من الخيارات التي تظهر تلقائيًا عند تحديد أي نص في الرسالة، وهي طريقة تبدو أسهل من استخدام العلامات كما هو الحال في واتساب.