مايكروسوفت تسعى إلى تقليل اعتمادها على إنفيديا

تخطو مايكروسوفت خطوات نحو المزيد من الاستقلالية وتعزيز الأداء المحتمل في أجهزة الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بطاقة شبكة جديدة مصممة خصوصًا لشريحة خادم الذكاء الاصطناعي Maia، حسبما ذكر موقع The Information.

وتساعد هذه الخطوة في تحسين أداء شريحة خادم الذكاء الاصطناعي Maia، وتقليل اعتماد الشركة على مصممة الرقاقات إنفيديا، مما يساهم في تجربة Azure السحابية المحسنة.

وقال التقرير إن الرئيس التنفيذي للشركة، ساتيا ناديلا، عين براديب سيندهو، الذي شارك في تأسيس شركة تطوير معدات الشبكات Juniper Networks، لقيادة جهود بطاقة الشبكة.

واستحوذت مايكروسوفت على شركة سيندهو الناشئة لوحدات معالجة البيانات المسماة Fungible في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز جهود البنية التحتية لمركز بيانات عملاقة البرمجيات، كما من المرجح أن تلعب الخبرة والتكنولوجيا المكتسبة من Fungible دورًا في تطوير بطاقة الشبكة الجديدة.

وأضاف التقرير أن بطاقة الشبكة الجديدة تشبه بطاقة ConnectX-7 من إنفيديا، وتبيع مطورة الرقاقات البطاقة إلى جانب وحدات معالجة الرسومات.

وقد يستغرق تطوير المعدات أكثر من عام، وقد تقلل هذه المعدات من الوقت الذي تستغرقه OpenAI لتدريب نماذجها عبر خوادم مايكروسوفت، بالإضافة إلى تقليل تكلفة العملية، وتعزيز قدرات Azure، وخاصة عند إدماجها مع قوة Azure Boost.

واستثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في OpenAI المطورة لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT.

وأدمجت عملاقة البرمجيات تقنيات OpenAI في مجموعة واسعة من المنتجات، مما أعطاها مكانًا في السباق لبيع برامج الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة قد قدمت في شهر نوفمبر Maia، وهي شريحة تهدف إلى تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة ودعم حوسبة الذكاء الاصطناعي.

ويتماشى هذا مع إستراتيجية عملاقة البرمجيات الواسعة لإدماج تقنية OpenAI في العديد من المنتجات.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن نموذج Sora قادم إلى Copilot، مما يعزز مكانتها في سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي التنافسية مع تقديم خدمات ذكاء اصطناعي قوية عبر Azure.

ويشير تطوير بطاقة الشبكة إلى طموحات مايكروسوفت لتصبح مكتفية ذاتيًا فيما يتعلق بأجهزة الذكاء الاصطناعي.

ومن المحتمل أن يؤدي نجاح هذا المشروع إلى إعادة تشكيل المشهد التنافسي بين مايكروسوفت وإنفيديا، مع ما يترتب على ذلك من آثار على صناعة الذكاء الاصطناعي بأكملها.