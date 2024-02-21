كيفية استخدام مزية تلخيص الرسائل بالذكاء الاصطناعي في أندرويد أوتو

أعلنت شركة جوجل مزية جديدة في نظام أندرويد أوتو تتيح للمستخدمين الحصول على ملخصات للرسائل الطويلة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وتستخدم هذه المزية مساعد جوجل لقراءة ملخصات الرسائل الطويلة أو الدردشات الجماعية تلقائيًا في أثناء القيادة دون الحاجة إلى الوصول إلى هاتفك.

إليك المزيد من التفاصيل حول هذه المزية وكيفية استخدامها:

أولًا: ما مزية تلخيص الرسائل بالذكاء الاصطناعي في نظام أندرويد أوتو؟

تُعدّ مزية تلخيص الرسائل بالذكاء الاصطناعي (AI message summaries) مزية رائدة أضافتها جوجل إلى نظام أندرويد أوتو تتيح لك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتلخيص الرسائل وتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بقراءة الإشعارات التي تصل إلى هاتفك في أثناء القيادة.

تهدف هذه المزية إلى زيادة الأمان في أثناء قيادة السيارة وتقليل تشتيت الانتباه، عن طريق تلخيص الرسائل الطويلة وقراءتها للمستخدم؛ مما يحد من استخدام الهاتف في أثناء القيادة.

أشارت جوجل إلى أن مزية تلخيص الرسائل لن تكون متاحة لجميع الأجهزة والمناطق والبلدان واللغات، كما أوضحت أن الذكاء الاصطناعي هو من يولّد الملخصات لرسائلك؛ لذلك قد تكون هناك بعض الأخطاء، وأشارت إلى أن المساعد الصوتي لا يسجل الرسائل أو الملخصات، ولا تُستخدم هذه البيانات لتدريب النماذج اللغوية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المزية مع الرسائل التي يزيد طولها على 40 كلمة، وإذا كانت هناك رسالة واحدة طويلة أو رسائل متعددة من المرسل نفسه أو المجموعة نفسها، فستُلخص الرسائل تلقائيًا عند النقر فوق زر (التشغيل بصوت مرتفع) Play Aloud، وإذا كانت الرسالة أقصر من ذلك فسيقرأها المساعد الصوتي دون تلخيص. وإذا كانت هناك محادثات متعددة من مرسلين أو تطبيقات مختلفة، فسيقرأها المساعد بنحو فردي.

ثانيًا: كيفية استخدام مزية تلخيص الرسائل في أندرويد أوتو:

في المرة الأولى التي يتلقى فيها المستخدم رسالة طويلة، سيطلب مساعد جوجل الموافقة من المستخدم لقراءة ملخص الرسالة، ويجب على المستخدم الموافقة بقول: نعم.

إذا رفض المستخدم طلب المساعد الصوتي لقراءة الرسالة الملخصة أول مرة، فستُعطّل المزية تلقائيًا، وسيتعين على المستخدم إعادة تنشيطها من تطبيق الإعدادات في نظام أندرويد أوتو.

يمكن للمستخدمين تفعيل ملخصات الرسائل في أندرويد أوتو يدويًا من خلال الانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في نظام (أندرويد) Android Auto، ثم اختيار (الإشعارات) Notifications، ثم تفعيل خيار ملخص الرسائل (Message Summary).