سيجنال يطلق ميزة أسماء المستخدمين

أعلن سيجنال إطلاق ميزة أسماء المستخدمين من أجل المحافظة على خصوصية رقم هاتفك.

ويشتهر تطبيق المراسلة الفورية بإعدادات الخصوصية، مع أن أرقام الهواتف كانت أساسية في تجربته منذ بدايته، ولم تكن هناك طريقة لإخفاء رقمك بالكامل.

وتتيح لك الميزة الجديدة الآن إنشاء اسم مستخدم فريد من أجل استخدامه بدلًا من رقم هاتفك، ولن تحتاج بعد الآن إلى إعطاء رقم هاتفك لشخص ما للدردشة معه عبر سيجنال.

ويطلق التطبيق ميزة أسماء المستخدمين حاليًا في الإصدار التجريبي، ومن المفترض أن تصل إلى جميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

ويتميز سيجنال بصفته واحدًا من تطبيقات المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف القوية مع العديد من مزايا الأمان والخصوصية.

ومن خلال السماح للمستخدمين الآن بالحفاظ على خصوصية أرقام هواتفهم، فإن سيجنال يغلق إحدى الثغرات القليلة التي قد تسمح للمتسلل بالوصول إلى رسائل الضحية.

ويقول التطبيق إن أسماء المستخدمين لا تعمل مثل أسماء المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ إنها مجرد وسيلة سريعة للتواصل مع شخص ما عبر التطبيق دون مشاركة رقم هاتفك.

وفي حال إنشاء اسم مستخدم، فإن اسم حسابك يظل يعرض الاسم الذي اخترته، ولن يظهر اسم المستخدم الخاص بك.

ولا يستطيع الأشخاص الذين تراسلهم عبر التطبيق أيضًا رؤية اسم المستخدم الخاص بك أو العثور عليه إلا إذا شاركته معهم.

وإذا أراد شخص ما التحدث معك عبر التطبيق، فإنه يحتاج إلى معرفة اسم المستخدم الخاص بك لأن سيجنال لا يوفر دليلًا قابلًا للبحث عن أسماء المستخدمين.

كما أن لديك خيار إنشاء رمز استجابة سريعة QR أو رابط يوجه الأشخاص إلى اسم المستخدم الخاص بك.

ولن يكون رقم هاتفك مرئيًا في سيجنال لأي شخص يستخدم الإصدار الحديث من التطبيق إذا لم يكن قد حفظه في جهات اتصاله.

ولن يظهر رقم هاتفك عندما تراسل الأشخاص إما بطريقة مباشرة أو في محادثات جماعية، إذ لن يرى المستخدمون سوى اسم حسابك وصورته.

وفي حال كنت لا تزال تريد أن يرى الأشخاص رقم هاتفك عند مراسلتهم، فإن بإمكانك تغيير الإعداد الافتراضي في إعدادات “رقم الهاتف”.

ويقدم سيجنال أيضًا إعدادًا جديدًا للخصوصية يتيح لك التحكم في من يمكنه العثور عليك عبر التطبيق باستخدام رقم هاتفك.