سامسونج تكشف عن الحاسوب المحمول جالاكسي بوك 4 360

أعلنت سامسونج رسميًا حاسوبها المحمول الجديد جالاكسي بوك 4 360 كأرخص حواسيبها المحمولة في سلسلة بوك 4 الجديدة.

وتطرح سامسونج حاسوبها الجديد بسعر قدره 1400 دولارٍ أمريكي تقريبًا للإصدار الذي يحمل ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت، ومعالج إنتل كور i5 من الجيل الرابع عشر.

وتوفر سامسونج إصدارات أخرى من الجهاز بمعالج إنتل كور i7 فئة 150U بذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت، وسعتي تخزين قدرهما 512 جيجابايت وتيرابايت بسعر 1500 و 1700 دولارٍ أمريكي على الترتيب.

ويحمل جهاز سامسونج جالاكسي بوك 4 360 الجديد شاشة كبيرة قياسها 15.6 إنشًا قابلة للمس من نوع سوبر أمولد بدقة قدرها Full HD، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، مع قلم S Pen للكتابة والرسم.

وكما يشير الاسم، فإن شاشة الجهاز قابلة للدوران حتى 360 درجة، مما يعني إمكانية تحويله إلى جهاز لوحي، علمًا بأن الجهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11.

ويزن الجهاز نحو 1.46 كيلوجرام، ويضم بطارية بسعة قدرها 68 واطًا/ الساعة، وشاحن سريع قدرته 65 واطًا.

ويدعم الجهاز شبكات واي فاي 6E وبلوتوث 5.3 ويحتوي على منفذي USB-C من نوع Thunderbolt 4 ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية ومنفذ microSD لإضافة بطاقة تخزين خارجية ومنفذ USB A.

ويحتوي الجهاز أيضًا على كاميرا ويب واسعة المجال بدقة قدرها Full HD ومستشعر بصمات الأصابع وسماعات استريو خارجية داعمة لتقنية Dolby Atmos، ولوحة لمس ذات مساحة كبيرة، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، وتوفر سامسونج الجهاز باللونين الرمادي والفضي، ومن المتوقع أن تتيح سامسونج الجهاز على نطاق عالمي خلال الآونة المقبلة.