سامسونج تعتزم جلب Galaxy AI إلى ساعاتها الذكية

أعلنت سامسونج أنها تعتزم جلب مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI إلى المزيد من فئات الأجهزة، ويشمل ذلك الأجهزة القابلة للارتداء.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة عن أول هواتفها الذكية المزودة بتقنية Galaxy AI، وهي Galaxy S24 و +Galaxy S24 و Galaxy S24 Ultra، في الشهر الماضي، وقد لاقت استجابة ممتازة لتلك الهواتف.

ولا تخطط الشركة الكورية الجنوبية للتوقف عند هذا الحد، إذ قال روه تاي مون، مدير قسم تجربة الأجهزة المحمولة، إن الشركة تريد جلب مزايا Galaxy AI إلى أجهزتها المستقبلية القابلة للارتداء.

وتخطط سامسونج لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز الصحة الرقمية وفتح حقبة جديدة تمامًا من التجارب الصحية الموسعة والذكية.

وقال إن سامسونج تعتزم التعاون مع شركاء الذكاء الاصطناعي الرائدين في الصناعة من أجل إدخال تحسينات على جميع منتجاتها في المستقبل.

ولم تكشف الشركة الكثير عن تلك المزايا القادمة، مع أن هذه المزايا قد تظهر أول مرة مع سلسلة Galaxy Ring و Galaxy Watch 7 القادمة، إذ من المتوقع الكشف عنها في النصف الثاني من هذا العام.

ويمكن إطلاق كلا الجهازين القابلين للارتداء في الربع الثالث من عام 2024 إلى جانب Galaxy Z Flip 6 و Galaxy Z Fold 6 في حدث Galaxy Unpacked القادم.

وحسنت الشركة مزايا تتبع اللياقة البدنية والصحة والدقة من خلال ساعاتها الذكية على مدار السنوات القليلة الماضية.

وانتقلت سامسونج مع Galaxy Watch 4 إلى نظام التشغيل Wear OS، مما جلب المزيد من التطبيقات والتكاملات إلى أجهزتها القابلة للارتداء.

كما دخلت في شراكة مع الجامعات والشركات لتحسين أداء ساعاتها الذكية.

وقد يحصل الأشخاص على المزيد من الإجابات بسرعة من البيانات التي تجمعها ساعاتها الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال روه تاي مون إن الذكاء الاصطناعي من المقرر أن يُحدث ثورة في هواتف سامسونج الذكية، وفي الصناعة بأكملها.

وأوضح أن الشركة تمتلك العديد من المفاهيم والأفكار التي تريد تحقيقها على أرض الواقع. ويتوفر المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة جالاكسي في المستقبل، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية.

وأشار تاي مون أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى وهو عرضة للهلوسة، وهناك مناقشات بخصوص حقوق الملكية الفكرية أيضًا.

وقال المسؤول التنفيذي إنه يجب وضع التحديات والمسؤوليات في الحسبان، كما يجب على الشركات التعاون بطريقة منفتحة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعيًا أن سامسونج ستظل ملتزمة بتعزيز خصوصية وأمان أجهزة جالاكسي.