سامسونج تسيطر على سوق أجهزة التلفاز عالميًا

هيمنت سامسونج على سوق أجهزة التلفاز عالميًا خلال عام 2023 الماضي، وقد حافظت على ذلك الإنجاز للعام الثامن عشر على التوالي بدايةً من عام 2006 وحتى الآن.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة أبحاث السوق “Omdia“، فقد استحوذت سامسونج وحدها على حصة سوقية قدرها 30.1% في عام 2023، وقد باعت الشركة نحو 8.31 مليون وحدة من أجهزة تلفاز QLED و Neo QLED خلال العام الماضي.

وبلغت مبيعات تلك الأجهزة منذ إطلاقها عام 2017 ما يزيد على 44 مليون وحدة.

وحافظت سامسونج أيضًا على هيمنتها على سوق أجهزة التلفاز الراقية المرتفعة الثمن، وهي أجهزة التلفاز التي يزيد سعرها على 2500 دولارٍ أمريكي أو بحجم قدره 75 إنشًا فما أكبر، حيث استحوذت على 60.5% من مبيعات هذا القطاع خلال عام 2023، وبزيادة قدرها 12.2% مقارنة بعام 2022.

واستحوذت سامسونج على 22.7% من مبيعات أجهزة تلفاز OLED، وقد باعت سامسونج إجمالًا ما يزيد على مليون وحدة منذ إطلاقها عام 2022، ومن المنتظر أن تزيد مبيعات أجهزة تلفاز OLED من سامسونج هذا العام.

وحافظت شركة LG على المرتبة الأولى في مبيعات أجهزة تلفاز OLED للعام الحادي عشر على التوالي بحصة سوقية قدرها 53%، إذ باعت الشركة 3 ملايين وحدة منها خلال عام 2023.

وقالت سامسونج إن حصولها على المرتبة الأولى في العالم في سوق أجهزة التلفاز العالمي لمدة 18 عامًا هي نتيجة ثقة المستهلكين، وإنها ستواصل تقديم العديد من الابتكارات التي يمكن أن “تجعل الحياة اليومية للمستهلكين أكثر قيمة في المستقبل”.