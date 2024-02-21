داسيا تعلن سيارتها الكهربائية Spring

أعلنت داسيا سيارتها الكهربائية ذات الحجم الصغير والأسعار المعقولة Spring.

وتأتي السيارة الكهربائية الأقل سعرًا في أوروبا مع العديد من التجديدات وبعض المزايا الجديدة المفيدة.

وحققت السيارة نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها أول مرة في عام 2022، إذ باعت الشركة أكثر من 140 ألف وحدة حتى الآن.

ويستعير النموذج المحدث إشارات التصميم من سيارة Duster القوية للعلامة التجارية الرومانية المملوكة لشركة رينو، مما يمنحها بعض المظهر الذي تشتد الحاجة إليه.

ويحصل التصميم الخارجي الذي يشبه الصندوق على كسوة بلاستيكية وأقواس عجلات مكتنزة، مما يجعلها تبدو وكأنها جاهزة لبعض الطرق الوعرة الخفيفة، مع أنها ليست كذلك.

وتقول داسيا إن التغييرات لن تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة، إذ إن النموذج الحالي يباع بأقل من 20 ألف يورو في فرنسا وألمانيا، ومن المفترض أن يصل النموذج الجديد من السيارة بسعر يبلغ نحو 23000 يورو.

وتتمتع Spring بميزة واضحة في السوق الأوروبية، إذ يتزايد طلب السيارات الكهربائية الصديقة للميزانية.

وفي حين أن لديها منافسين، مثل Citroen Ami و Fiat 500e، فإن سعر Spring مناسب لكثير من الركاب في المناطق الحضرية.

ويحافظ النموذج الأساسي على بساطة الأمور، في حين تضيف النماذج العليا مزايا، مثل نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس وتكييف الهواء. ويمكنك أيضًا تخصيص مظهر Spring بعجلات اختيارية بقياس قدره 15 بوصة أو 16 بوصة.

ونفذت داسيا إصلاحًا شاملًا للوحة القيادة داخل السيارة، وبصرف النظر عن لوحة العدادات الرقمية التي تأتي بقياس قدره 7 بوصات وشاشة اللمس بقياس قدره 10 بوصات، فقد أعادت الشركة تصميم أدوات التحكم في المناخ في المقصورة مع مظهر جديد لفتحات الهواء.

وتحمل عجلة القيادة المحدثة شعار الشركة الجديد، وأصبح من الممكن الآن تعديل ارتفاعها، مع وجود محدد تروس جديد وحامل هاتف ذكي خلفه.

ويعد التصميم الداخلي بسيطًا ويأتي مع لمسات من الألوان غير التقليدية.

وتتمتع السيارة بمساحة تخزين مناسبة، إذ يتسع الصندوق الأمامي لمقدار 35 لترًا، في حين يتسع الصندوق الخلفي لمقدار 308 لترات، ويمكن زيادته إلى 1000 لتر عند طي المقعد الخلفي.

وتوفر العديد من حجرات التخزين في جميع أنحاء المقصورة 33 لترًا إضافيًا من التخزين.

ويمنحك محرك السيارة المتواضع ما بين 45 حصانًا و 65 حصانًا، وذلك اعتمادًا على الإصدار، مما يؤدي إلى التسارع بسرعة قدرها 100 كم في الساعة في أقل من 14 ثانية.

كما أن لديها بطارية صغيرة نسبيًا بقوة قدرها 26.8 كيلوواط يصل مداها الأقصى إلى 220 كم، وتستغرق 45 دقيقة لشحنها من 20 في المئة إلى 80 في المئة عبر شاحن تيار مستمر بقوة قدرها 30 كيلوواط.

وتقول داسيا إن مالكي Spring يقودون سياراتهم لمسافة قدرها 37 كم يوميًا، كما أن نحو 90 في المئة من جميع الرحلات تكون أقصر من 70 كم.

واكتشفت العلامة التجارية المملوكة لشركة رينو أن السائقين يقودون Spring بمتوسط سرعة قدره 37 كم في الساعة وأن 75 في المئة من المالكين يشحنون السيارات في المنزل.

وتزن Spring أقل من 1000 كغ، وهو أمر نادر في السيارات الكهربائية الحديثة، ويعني هذا أنها فعالة جدًا، مما يساعدك في توفير المزيد من تكاليف الطاقة وتقليل تأثيرها البيئي.

ويعد حجمها الصغير بمنزلة فائدة كبيرة في المدن المزدحمة، مما يجعل ركن السيارة أمرًا سهلًا.

وتحصل السيارة على خيار الشحن الثنائي الاتجاه، ويعني هذا أنه يمكنك استخدام Spring بصفتها مصدر طاقة متنقل للأجهزة أثناء رحلات التخييم، أو الحفلات الخارجية، أو حتى تشغيل الأجهزة الأساسية للمنزل أثناء انقطاع التيار الكهربائي.