جيم كيلر يعرض على سام ألتمان تصميم رقاقات ذكاء اصطناعي بقيمة تريليون دولارٍ

وفقًا لأحدث التقارير، يخطط سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، لجمع مبلغٍ من المال يتراوح بين 5 و 7 تريليونات دولارٍ لبناء شبكة من مصانع أشباه الموصلات لإنتاج ما يكفي من الرقاقات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI).

في المقابل، صرح جين-سون هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأن الابتكار المعماري لمعالجات الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية من عدد المعالجات المنتجة، وهي نظرية تتحدث عن الحاجة إلى تطوير المعمارية لتصل إلى رقاقة واحدة قادرة على تقديم مستوى أداء مذهل بدلًا من الاعتماد على عدة رقاقات تقدم مستوى الأداء نفسه الذي تقدمه الرقاقة الواحدة.

أما المهندس المخضرم جيم كيلر، مطور وحدات المعالجة المركزية الأسطوري الذي يعمل الآن في شركة Tenstorrent على تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء، فكان له رأي مثير للاهتمام ووجه كلامه إلى سام ألتمان قائلًا: “بإمكاني القيام بذلك بمبلغ أدنى من تريليون دولار”.

ويعرف المهندس المخضرم جيم كيلر بأنه كان يعمل بمنصب مهندس معماري لتصميم الرقاقات لشركة AMD، وكان مسؤولًا مهمًا في تطوير معالجات Athlon K7 الشهيرة من AMD، وتطوير المعمارية الدقيقة K8 من AMD في عام 1998، وتطوير رقاقات A4 وA5 SOC بعد انضمامه إلى شركة آبل في عام 2008، وكان المسؤول كذلك عن قيادة الفريق الهندسي لمعمارية Zen التي أعادت الهيبة المفقودة لشركة AMD بعد سنوات من الانحدار والتراجع إذ وصلت إلى مرحلة حرجة جدًا وكانت على وشك الإفلاس.

خطة ألتمان الطموحة للغاية تهدف إلى جمع تريليونات من الدولارات لبناء معالجات ذكاء اصطناعي كافية لجميع شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة وتتضمن في المقام الأول توسيع توريد مسابك أشباه الموصلات؛ مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج في المصانع وانخفاض قيمة هذه المعالجات في السوق.

ولكن بدلًا من بناء المزيد من رقاقات الذكاء الاصطناعي، يرى كل من كيلر وجين-سون هوانغ، أنه يجب تطوير هذه المعالجات بفعالية كبرى. علاوة على ذلك، يجب تسهيل سلسلة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف خوادم الذكاء الاصطناعي.

ولدى شركة Tenstorrent أيضًا خريطة طريق واضحة وطموحة للغاية، تتضمن تطوير المعالجات المخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء. ومع ذلك، فإن طلب الذكاء الاصطناعي ينمو بسرعة، والوقت وحده كفيل بإخبارنا إذا كانت شركة Tenstorrent والشركات الأخرى مثل إنفيديا وخطة سام ألتمان ستواكب هذا الطلب الهائل والمتوقع في المستقبل المنظور.