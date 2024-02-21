تويتش تزيد أسعار الاشتراكات في عدة بلدان

تتطلع أمازون إلى تعزيز إيرادات منصة تويتش منذ مدة من الوقت، إذ تعمل خدمة البث على زيادة سعر اشتراكاتها أول مرة بعد تسريح نحو 500 موظف وتقليل مقدار ما يجنيه القائمون على البث من اشتراكات Prime.

وتقول المنصة إنها تحدث الأسعار في العديد من البلدان لمساعدة إيرادات البث على مواكبة ارتفاع التكاليف وتعكس تقلبات العملة المحلية.

وتشمل الأسواق الأولى التي تتأثر بهذه التغييرات المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وتركيا.

وترتفع أسعار اشتراكات المستوى الأول واشتراكات الهدايا بحلول 28 مارس في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

وتزداد أسعار اشتراكات المستوى الأول واشتراكات الهدايا من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات في المملكة المتحدة، ومن 7 دولارات إلى 8 دولارات في كندا، ومن 8 دولارات إلى 9 دولارات في أستراليا.

وترفع تويتش أسعار المستويات الثلاثة في تركيا بمقدار 400 في المئة تقريبًا عبر جميع المستويات الثلاثة.

ويزيد سعر اشتراك المستوى الأول من 10 ليرات إلى 44 ليرة، ويرتفع سعر اشتراك المستوى الثاني من 20 ليرة إلى 88 ليرة، كما يزيد سعر اشتراك المستوى الثالث من 50 ليرة إلى 216 ليرة.

وتنطبق تغييرات الأسعار هذه فقط على الاشتراكات عبر الويب. وتقول تويتش إنها تعتزم تحديث الأسعار عبر تطبيقاتها المحمولة في الأشهر المقبلة. وتتوقع الخدمة أيضًا تحديث الأسعار في بلدان أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

ويحصل القائمون على البث على حصة الإيرادات نفسها، لذلك قد يكسبون المزيد من الاشتراكات في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وتركيا.

وأعلنت المنصة سابقًا تغييرات في مدفوعات البث من اشتراكات Prime، ويحصل القائمون على البث قريبًا على مبلغ ثابت مقابل كل اشتراك Prime، بغض النظر عن موقع المشترك.

وفي الوقت نفسه، يصبح من السهل قريبًا على القائمين على البث الصغار التأهل لبرنامج Partner Plus والاستفادة من تقسيم عائدات الاشتراك بطريقة فضلى.

وتعد تويتش واحدة من منصات البث المباشر الكبرى، مع أن التغييرات الأخيرة التي طرأت على المنصة أدت إلى ظهور منافسين.

وأدت الشكاوى المختلفة بخصوص برنامج شركاء المنصة، وإرشادات المجتمع، وإيرادات القائمين على البث المباشر، إلى مغادرة القائمين على البث البارزين والبحث عن خدمات منافسة.