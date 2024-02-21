تقرير: آبل تطور خاتمًا ذكيًا لمنافسة سامسونج

تعمل آبل على تطوير خاتم ذكي يمكن ارتداؤه في أحد الأصابع لمراقبة القياسات الصحية الخاصة بالمستخدم.

ووفقًا لما ذكره تقرير جديد نشره موقع Electronic Times التقني الكوري، فإن آبل تولي السوق اهتمامًا وثيقًا؛ بحثًا عن علامات تشير إلى أن الخاتم الذكي سيكون بديلًا رائجًا للساعات الذكية، إذ يمكن ارتداؤه لمدة أطول ويسهل النوم به مقارنة بالساعات الذكية.

ودرست شركة آبل فكرة الخاتم القابل للارتداء لعدة سنوات، إذ سجلت كثيرًا من براءات الاختراع المرتبطة به. ومع استعداد شركة سامسونج لطرح منتجها الخاص في السوق، قد يكون الوقت مناسبًا لشركة آبل لطرح خاتم ذكي.

ويقال إن شركة آبل تدرس فكرة الخاتم الذكي بجدية حاليًا، إذ تعده توسعًا قابلًا للتطبيق لمجموعة الأجهزة القابلة للارتداء لديها.

وتأتي تلك الشائعات الأخيرة المرتبطة بمنتج آبل المزعوم بعد أن أعلنت سامسونج رسميًا مطلع العام الجاري عزمها طرح خاتم ذكي، ومن المتوقع الكشف عنه منتصف العام الجاري وطرحه في الأسواق خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع طرح الإصدارات الجديدة من هواتفها القابلة للطي.

وبحسب شائعات أخيرة، يُقال إن خاتم سامسونج الذكي سيُطرح بمقاسات مختلفة، وسيقيس تدفق الدم ونسبة تشبع الأكسجين فيه ومراقبة النشاط الكهربي للقلب وتتبع النوم، بالإضافة إلى مزايا أخرى للتحكم في الأجهزة المنزلية والدفع الإلكتروني من بُعد.

ومن الجدير بالذكر أن هناك بالفعل شركات تطرح منتجات مماثلة مثل شركة أوروا الفنلندية التي باعت ما يزيد على مليون وحدة من خواتمها الذكية منذ إطلاقها عام 2015.