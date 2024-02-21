تسريبات: تصنيع أجهزة الترفيه المنزلي من الجيل القادم سيكون مكلفًا

ذكر حساب Kepler_L2، المشهور بتسريب أحدث المعلومات حول منتجات AMD على منصة X، أن أجهزة الترفيه المنزلي من الجيل القادم، مثل PlayStation 6 و Xbox، ستشهد على الأرجح إما مستوى أداء أدنى من المتوقع أو أسعارًا مرتفعة مقارنة بالجيل الحالي.

وتعد تعليقات Kepler_L2 على أجهزة الترفيه المنزلي من الجيل القادم نوعًا ما منطقية، خاصة بالنظر إلى الشائعات المتداولة حول جهاز مايكروسوفت Xbox من الجيل القادم المقرر إصداره بنسختين وهما: إصدار منزلي وآخر محمول سيكون أقل قوة.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن منصة سوني من الجيل القادم ستكون أقوى جهاز في جيلها، لذلك سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتعامل سوني مع تسعير الجهاز بناءً على إمكانياته.

وناقش هيروكي توتوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سوني، بأن تحقيق أرباح عليا لجهاز PlayStation 5 أصبح أكثر صعوبة.

وكان إنتاج أجهزة الترفيه المنزلي من الأجيال السابقة أرخص ثمنًا، ولكن مع جهاز PS5 أصبحت القطع أكثر تكلفة مع مرور الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن سوني حققت مبيعات ضخمة وصلت قرابة 50 مليون جهاز PS5 حتى شهر ديسمبر في عام 2023.

وأكد Kepler_L2 أيضًا أن الأمور ستزداد سوءًا في المستقبل، إذ ذكر أن تكلفة الترانزستور ظلت ثابتة مع تقنية FinFET ومن المقرر أن ترتفع بالانتقال إلى تقنية GAAFET و CFET المخصصتين لدقة التصنيع الجديدة، مما يشير إلى أن ارتفاع التكاليف أصبح أمرًا واقعًا بالانتقال إلى دقة تصنيع صغرى.

أخيرًا، لا يمكن الجزم نهائيًا بهذه التكهنات، وفي الوقت نفسه لا يمكن التغاضي عنها، فتكلفة إنتاج رقاقة بدقة تصنيع متطورة أصبح مكلفًا للغاية؛ مما يؤدي بالمحصلة إلى ارتفاع تكاليف جهاز الترفيه المنزلي مقارنة بالجيل الحالي.

وبعد أشهر من الآن يفترض أن نرى أولى المعلومات الرسمية حول منصة الجيل القادم من أجهزة الترفيه المنزلي.