أيسر تجلب الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة Swift

كشفت أيسر النقاب عن حواسيب محمولة جديدة مزودة بمعالجات من سلسلة AMD Ryzen 8040.

وبالنظر إلى وحدات المعالجة العصبونية المخصصة لرقاقاتها، فإن الشركة تروج لأجهزة Swift Edge 16 و Swift Go 14 بصفتها أجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتدعم الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 شاشات من نوع OLED ووحدة معالجة الرسومات AMD Ryzen 780M وذاكرة وصول عشوائي قدرها 32 جيجابايت.

وتحتوي سلسلة شرائح AMD Ryzen 8040 محرك ذكاء اصطناعي خاصًا تدعي AMD أنه سريع بما يصل إلى 1.4 مرة مقارنةً بسابقه في أداء نموذج Llama 2 ورؤية الذكاء الاصطناعي.

وتقول أيسر إن Swift Edge 16 و Swift Go 14 يوفران وحدة معالجة عصبونية للمهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل إزالة ضجيج الخلفية في المكالمات والتسجيلات PurifiedVoice وطمس الخلفيات في الصور، وتصحيح موضع عينيك في مكالمات الفيديو PurifiedView.

وتحتوي الحواسيب المحمولة زر Microsoft Copilot خاصًا ضمن لوحات المفاتيح لإجراء استعلامات الذكاء الاصطناعي السريعة المشابهة لروبوت الدردشة ChatGPT.

وتشمل شرائح AMD الخاصة بكلا الجهازين معالج الأمان Pluton من مايكروسوفت الذي ظهر أول مرة في عام 2020 من خلال شراكة مع AMD وإنتل.

ويوفر هذا المعالج الأمان، مما يساعد في حماية بيانات تسجيل الدخول ومفاتيح التشفير والبيانات الشخصية من المتسللين.

وتروج أيسر لجهاز Swift Edge 16 على أنه يعمل على تحسين الأداء دون التضحية بإمكانية النقل.

وتحتوي جميع نماذج الجهاز شاشة من نوع OLED بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 3200×2000 بكسل ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع وقت استجابة أقل من 0.2 ميلي/ الثانية.

ويرتبط معالج AMD Ryzen 7 8840U بوحدة معالجة الرسومات المضمنة AMD Radeon 780M.

وزودت أيسر الجهاز بـ 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 ومساحة تخزين داخلية قدرها 2 تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD.

ويحتوي Swift Go 14 معالج AMD Ryzen 9 8945HS مع وحدة معالجة الرسومات AMD Radeon 780M.

وزودت أيسر الجهاز بـ 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين داخلية قدرها 2 تيرابايت من نوع PCIe Gen 4 SSD.

ويأتي الجهاز مع شاشة من نوع OLED بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 1800×2880 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع وقت استجابة أقل من 0.2 ميلي/ الثانية.

ويحتوي كلا النموذجين كاميرات ويب بدقة قدرها 1440 بكسلًا، ويتضمن Swift Go 14 مصراعًا للخصوصية.

وتخطط الشركة لإطلاق Swift Edge 16 في شهر مارس بسعر يبدأ من 1300 دولار، في حين يأتي Swift Go 14 في شهر أبريل بسعر يبدأ من 700 دولار.