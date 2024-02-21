أقوى معالجات إنتل Core i9-14900KS سيطلق في منتصف شهر مارس 2024

تؤكد أحدث المعلومات أن إنتل ستطلق أقوى معالجاتها المركزية i9-14900KS، المستندة إلى معمارية Raptor Lake من الجيل الرابع عشر، في شهر مارس وفقًا لموقع Benchlife.

ويعد المعالج المركزي Core i9-14900KS أقوى وأهم معالج في سلسلة معالجات Raptor Lake Refresh، إذ يتوقع أن يحقق سرعة تردد تصل إلى 6.2 جيجاهرتز لنواة واحدة أو اثنتين، مع معدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 410 واط.

ويشير موقع Benchlife إلى أن المصادر تؤكد أن منتصف شهر مارس هو موعد إطلاق هذا المعالج في الأسواق، كما يتوقع أن يحصل معالج Core i9-14900KS على لقب أسرع معالج مخصص للألعاب في العالم.

مع أن إنتل لم تؤكد رسميًا إطلاق إصدار Core i9 KS، فإن الأدلة المتزايدة من التسريبات تشير إلى أن إطلاق هذا المعالج أصبح وشيكًا خصوصًا بعد تأكيد موقع Benchlife.

ويُشاع أن إنتل منحت الوقت الكافي ليغمر معالج Core i9-14900K السوق بكميات كبرى، وفي الوقت نفسه كانت تحتفظ بالإصدارات الخاصة KS من رقاقات معالج Core i9-14900K المميزة التي تستطيع أن تعمل بترددات عليا.

ومن المتوقع أن يتميز معالج Core i9-14900KS بتردد معزز (Turbo) يصل إلى 200 ميجاهرتز، وتجدر الإشارة إلى أن معالج Core i9-14900K يأتي بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 253 واطًا.

وسيكون من المثير للاهتمام رؤية معدل استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة لمعالج Core i9-14900KS، لكن يتوقع أن يحتاج هذا المعالج إلى مبرد مائي عالي الجودة حتى يحقق درجات حرارة مقبولة ويقدم مستوى الأداء المطلوب.

أخيرًا، بالنسبة للسعر ليس هناك معلومات رسمية حتى الآن، ولكن الموقع الفرنسي PC21 France يعرض حاليًا هذا المعالج بإصدارين؛ هما: إصدار BX8071514900KS بسعر يبلغ 828 دولارًا وإصدار CM8071504820506 بسعر يبلغ 811 دولارًا.

الفرق بينهما أن الإصدار الأول يأتي في علبة مع المبرد الهوائي، في حين أن الإصدار الثاني لا يتضمن علبة أو مبردًا وهو أرخص ثمنًا أيضًا، ليكون مخصصًا للشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM).