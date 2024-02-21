أطلقت شركة جوجل نظام التشغيل أندرويد 14 بالتزامن مع إطلاق سلسلة Pixel 8 في أكتوبر 2023، والآن بدأت باختبار الإصدار التالي من نظام أندرويد بإصدار المعاينة الأولى لنظام أندرويد 15 (Android 15 Developer Preview 1) لأجهزة Pixel. وهذا هو أول تحديث متاح لهذا النظام وهو مخصص للمطورين، ومع ذلك، فإنه يعطينا لمحة عما يحتويه الإصدار الرئيسي من نظام أندرويد 15.

وفيما يلي سنذكر أبرز المزايا الجديدة في نظام أندرويد 15 القادم، وموعد إطلاقه المُتوقع:

أولًا: ما أبرز المزايا والتحسينات الجديدة في أندرويد 15 القادم؟

يبدو نظام أندرويد 15 مشابهًا تمامًا لإصدارات أندرويد السابقة، ولكن هناك بعض التغييرات والمزايا الجديدة التي أضافتها جوجل إلى هذا التحديث، وسنذكر منها ما يلي:

1- إصدار حديث من Privacy Sandbox:

Privacy Sandbox هي تقنية من جوجل تقدم المزيد من الحلول الإعلانية الخاصة التي تحد من مشاركة بيانات المستخدم مع أطراف ثالثة، والتي أتاحت إيقاف ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، والهدف منها تطوير حل إعلاني فعّال ومعزز للخصوصية لحماية معلومات المستخدم.

2- المشاركة الجزئية للشاشة:

يتضمن أندرويد 15، مزية جديدة تُسمى (المشاركة الجزئية للشاشة) Partial screen sharing تسمح للمستخدمين بتسجيل فيديو للشاشة أو مشاركة جزء من الشاشة تظهر فيه نافذة تطبيق معين فقط بدلًا من إظهار شاشة الجهاز بأكملها.

3- مزية تقليل الإشعارات:

مزية تقليل الإشعارات (Notification cooldown) هي مزية جديدة ستجدها في قسم (الإشعارات) Notifications تقلل عدد الإشعارات المتتالية التي تأتي من تطبيق معين، وتهدف إلى تقليل الانزعاج الذي قد يتعرض له المستخدم بسبب كثرة الإشعارات التي تصله من تطبيق واحد.

4- الإشعارات الحساسة:

بعض أشكال المصادقة الثنائية (2FA) أكثر أمانًا من غيرها، لكن العديد من المنصات تعتمد الشكل الأساسي للمصادقة الثنائية الذي يرسل كلمات المرور التي تُستخدم مرة واحدة (OTP) عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. لكن في أندرويد 15 ستُصلح جوجل هذا الأمر من خلال إضافة مزية الإشعارات الحساسة التي تمنع تطبيقات أندرويد الضارة من قراءة كلمات المرور التي تُستخدم مرة واحدة (OTP) التي تصل إلى هاتفك.

5- تحديثات في منصة Health Connect:

يتضمن نظام Android 15 تحديثات جديدة لمنصة Health Connect by Android، تتضمن دعم أنواع جديدة من البيانات الخاصة باللياقة البدنية والتغذية، وغيرها.

ثانيًا: ما تاريخ إصدار نظام أندرويد 15؟

بدأت شركة جوجل باختبار أندرويد 15 من خلال (معاينات المطورين) Developer Previews، وستُطلق الإصدار النهائي المستقر بعد عدة أشهر. ويتضمن الجدول الخاص بمواعيد إصدار أندرويد 15 معاينات المطورين التي تستمر حتى منتصف مارس، تليها الإصدارات التجريبية حتى شهر مايو.

وسيصل الإصدار الأساسي والمستقر من أندرويد 15 في شهر يونيو أو يوليو القادم، وإذا كنت تستخدم واحدًا من هواتف جوجل Pixel الحديثة، فستكون أول من يتلقى تحديث Android 15، وبعد مدة قصيرة ستتلقى باقي هواتف أندرويد التحديث.