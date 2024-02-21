آبل تطلق تطبيقًا مجانيًا لمتابعة نتائج المباريات

أطلقت آبل تطبيقًا رياضيًا جديدًا يتيح لمستخدمي هواتف آيفون متابعة نتائج المباريات في عدد من البطولات الرياضية حول العالم.

وتطلق الشركة على التطبيق اسم Apple Sports، ويمكن لمستخدمي آيفون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا تحميله من متجر آب ستور على نحو مجاني.

ومن المنتظر أن تتيح آبل تطبيقها الجديد في باقي دول العالم خلال الآونة المقبلة على نحو تدريجي.

وقال إيدي كيو، رئيس قسم الخدمات في الشركة، إن آبل صممت التطبيق ليكون سريعًا وبسيطًا لفحص النتائج عدة مرات يوميًا مضيفًا أنه سيتميز عن تطبيقات النتائج الرياضية الأخرى؛ لأن الشركة لا تمثل فريقًا أو بطولة بعينها، وليست محفزة لإبقاء المستخدمين لجلسات استخدام طويلة داخل التطبيق.

وأضاف كيو أن الغرض الأساسي من التطبيق هو اطلاع المستخدمين على النتائج في الوقت الفعلي وتسهيل الوصول إليها، وتتيح آبل إضافة لوحة النتائج إلى الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

ويتيح تطبيق آبل الجديد Apple Sports الوصول إلى نتائج المباريات والإحصائيات المتعلقة بها في دوريات كرة القدم العالمية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي بالإضافة إلى دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي NBA وغيرها من البطولات، كما وعدت الشركة بإضافة المزيد من البطولات في وقتٍ لاحق.

ويتميز تطبيق آبل Apple Sports بإمكانية تخصيص تجربة المستخدم عبر تحديد الدوريات والبطولات والفرق المفضلة لتظهر على لوحة نتائج سهلة القراءة، ويمكن للمستخدمين التنقل بين النتائج والألعاب القادمة، ومعرفة إحصائيات الفرق وتفاصيل التشكيلة، كما يعرض التطبيق الروابط ذات الصلة بالحدث الرياضي في تطبيقها للأخبار Apple News أو تطبيق البث التلفزيوني Apple TV وخدمات البث الأخرى المتصلة.